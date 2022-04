Florcita Polo revela haber sido víctima de violencia en manos de Néstor: “Me empujó al piso”

Compartir Facebook

La hija de Susy Díaz confesó a través de unos audios que le mandó a su mejor amiga, que Néstor Villanueva la había violentado en su hogar.

Florcita Polo y Néstor Villanueva tuvieron una separación bastante polémica y ahora se han revelado más detalles de lo que los habría guiado al fin de su matrimonio. La pareja estuvo casada por 13 años y recientemente en ‘América Hoy’ revelaron unos audios en los que Flor confesaba ser víctima de violencia.

La mejor amiga de Florcita fue quien confesó que tenía unos audios de la hija de Susy Díaz en los que ella confesaba haber sido violentada en manos de Néstor. Y el programa ‘América Hoy’ reveló aquellos audios en los que se escucha a Flor confesar lo que vivió.

“Me menospreciaba, yo hacía las cosas y a él no le gustaba nada, se molestaba por todo, hasta la ropa que me ponía, me decía: ‘no me gusta verte con esa ropa barata, tú eres Florcita Polo, cómo te vas a vestir con esas cosas tan corrientes’”, se escucha decir en uno de los audios que corresponde a 2021.

“(…) Yo quise llamar a mi hermano para quedar en la casa de mi mamá porque quería que pase la Navidad conmigo… Y tiró todas las cosas, y fue donde él agarra y me empujó al piso”, se escucha decir a Florcita en uno de los audios.

La mamá de Florcita apareció en el programa de Magaly para revelar todos los detalles en torno a la separación de su hija y Néstor Villanueva.

Susy Díaz se fue hasta el programa de la popular ‘urraca’ para dar detalles de la polémica ruptura entre Néstor Villanueva y su hija Florcita Polo. Una de las cosas de las que habló fue del monto de manutención que le daba Néstor a Florcita para que ella cuide a sus dos pequeños.

“¿Es cierto que le pasaba 100 soles a Florcita?”, preguntó Magaly sin pelos en la lengua. En ese momento Susy reveló que el monto total mensual que Néstor le entregaba a Florcita era de 400 soles.

“100 soles semanales, o sea 400 soles mensual”, contestó Susy Díaz. Y en ese momento, la mamá de Florcita confesó que le había aconsejado a su hija que no se pelee con su ex pareja por dinero.

“Yo le he dicho a Flor que no me gusta que peleen por dinero, yo nunca lo he hecho”, contó Susy. Esto causó la sorpresa de Magaly y señaló que ella piensa así puesto que Susy tiene la posibilidad de apoyar económicamente a su hija. “Es que tú estás ahí para apoyar a tu hija y a tus nietos”, señaló la ‘urraca’.

