Con lágrimas en los ojos, y con los sentimientos a flor de piel, Melissa Klug, no pudo evitar quebrarse ante las cámaras de ‘Domingo al día’, al confesar que le gustaría ver que Jefferson Farfán, le dedique más tiempo a los hijos que tienen en común. Pues para la ‘chalaca’, el jugador de fútbol, se estaría perdiendo la infancia de Adriano (11) y Jeremy (8).

“Yo siempre los tengo y él viene muy poco al Perú, trabaja afuera. Quisiera que los goce. Los niños crecen tan rápido. Adriano tiene 11 años, no falta nada para que cumpla 12. Jeremy tiene 8 años. Ya no son niños, están entrando a la adolescencia. Se ha perdido los mejores años de vida de sus hijos. Me gustaría que compartiera más tiempo con ellos”, declaró Melissa Klug.

Sin embargo, las lágrimas de la ‘Blanca de Chucuito’, no solo serían por el poco tiempo que le dedica la ‘Foquita’ a sus hijos, sino también, por la poca presencia de la familia del pelotero. “Me gustaría que mis hijos compartieran más tiempo con él, con su familia. Son mis hijos y a la hora de hablar… (llora y pide no hablar más) Lo que él pueda hacer y sus tiempos y sus prioridades, solo él las determina”, añadió la Klug.

Finalmente, Melissa al ser consultada por cuantas veces doña Charo, visita a sus nietos, la empresaria respondió. “Yo solo voy a decir, que afuera de mi casa hay cámaras y ellas no mienten. No es necesario que vean a mis hijos en la puerta de la casa, ellos tienen la libertad de llevárselos al parque, o a cualquier lugar”, respondió Melissa.