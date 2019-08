‘Foquita’ pagó por show de Yahaira

Por: Verónica Rondón / Foto: Carlos Guerrero

La cantante Yahaira Plasencia presentó su canción ‘Y le dije no’ y afirmó que no le piensa responder a Carlos ‘Coto’ Hernández. Al ser consultada por su encuentro con el futbolista Jefferson Farfán en su casa, la ‘Reina del totó’ afirmó que va donde la contratan y aseguró que no volverá a hablar de su vida privada. Aunque, dejó en claro que se encuentra “feliz”.

-¿Es difícil decir ‘no’?

Sí, muchas veces. En realidad la canción trata de lo que siempre digo, ahora las mujeres estamos muy empoderadas. Habla de una decepción amorosa y le dices al hombre no, lo pones en la lista de espera. A muchas chicas les va a buscar.

-¿A quién le dijiste no?

A mi mamá (risas).

-Te vimos en la casa de Jefferson…

A mí me contratan en muchas discotecas y privados. Digo que sí, es trabajo.

-¿Jefferson te contrato?

Si me contratan voy a una discoteca.

-Pero fue en la casa de Jefferson…

Especulen lo que deseen especular y que hablen. Estoy feliz y enfocada en mi carrera.

-‘Coto’ te mencionó hace poco…

Estoy tranquila y enfocada en mi carrera.

-¿Te incómoda?

No veo tv, no estoy enterada de nada.

-En el pasado tu relación con Jefferson fue mediático, ¿crees que fue un error?

Sí. Se me vino todo de porrazo y expuse demasiado mi vida privada. Creo que ahora he tomado la posición de que mi vida privada me compete a mi familia y a mí.

-Si tuvieras una relación con Jefferson, ¿lo dirías?

No lo diría.

-¿Ni con otra pareja?

No, mi vida privada me compete a mí.

-¿Es mejor tenerlo en privado?

Lo que quiero mostrar es mi talento, mi vida artística y no cosas que me competen a mí.

ESTARÁ EN GISELA

-¿Vuelves al ‘El artista del año’ como participante o como invitada?

Tienen que ver.

-Algunas artistas se han sentido maltratadas en algunos realities, ¿te ha pasado?

Cada etapa de mi vida y cada programa al que he pertenecido, ha sido un aprendizaje. En Gisela aprendí mucho y tenía bailarines profesionales, siempre me ayudaron. Siempre me sentí bien, si algo me incomoda siempre lo digo y punto. No me arrepiento de nada, creo que cualquier persona hubiera querido estar ahí.