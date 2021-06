FOTO | Nicola Porcella se solidariza y explica fotografía íntima de Leslie Shaw

Compartir Facebook

El capitán mexicano de los guerreros, Nicola Porcella, se pronunció después de fotografía íntima de Leslie Shaw, donde aparecía él y Paco Bazán.

Nicola Porcella utilizó sus redes sociales para explicar porque se le ve a él y a ‘Paco’ Bazán, junto con Leslie Shaw, en una cama y aparentemente desnudos. Él dijo que “no crean en tonterías” y que la famosa fotografía que circuló ayer no significa nada.

El día ayer las redes sociales se remecieron después de que Leslie Shaw publicará un comunicado en su cuenta de Instagram. La ‘gringa’ explicó que había sido víctima de una estafa por una persona muy cercana a ella que tiene videos íntimos suyos.

“He sido víctima de una estafa por una persona muy cercana a mí. Esta persona debido a la confianza, tiene fotos y videos íntimos, responsabilizándola del uso indebido si son subidas a cualquier red social”, escribió Leslie.

Posteriormente circuló una fotografía ‘íntima’ de Leslie Shaw, con Nicola Porcella y ‘Paco’ Bazán. En la foto se veía a Leslie cubierta por una sábana, Nicola sentado riendo y ‘Paco’ estaba en la cama también, tomando la foto.

Definitivamente parecería una foto íntima, sobre todo porque a los dos chicos se les ve el torso desnudo y Leslie también parecería estar desnuda. Es por eso que Nicola salió a explicar el contenido de la fotografía.

Nicola aclara el contenido de la foto

Porcella utilizó su cuenta de Instagram para compartir la fotografía con un mensaje de aliento para Leslie. El ex capitán de las cobras, dijo que no hay creer en todo lo que se ve, y que la fotografía corresponde a un detrás de cámaras de la grabación de una conocida novela.

“Amigos solo para decirles que está foto es cuando grabamos la novela ‘Ven baila quinceañera’. No existe video, no existe nada. No sé bien que está pasando con Leslie, pero me solidarizo con ella. Así que no crean en estas tonterías”, escribió Nicola.

