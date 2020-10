FPF elevará protesta a Conmebol por arbitraje de chileno Bascuñán

Compartir Facebook

El ‘sin sabor’ de la derrota peruana ante la Selección de Brasil tendrá repercusiones ante el máximo ente del fútbol sudamericano.

El partido Perú-Brasil dejó a más de uno sin aliento y con una sensación extraña, a raíz del pésimo arbitraje del chileno Julio Bascuñán. La sensación de todos los peruanos es que sí se pudo ganar.

En esa línea, según información de fuente local, la Federación Peruana de Fútbol elevará una protesta a la Conmebol por el polémico arbitraje del árbitro chileno Julio Bascuñán tras sostener que los escandalosos fallos perjudicaron a la Selección peruana. Sin embargo, las quejas no variarían la derrota 2-4 en Lima.

El mediocampista manifestó su impotencia

El volante de la Selección peruana, Renato Tapia, fue consultado al epílogo del partido y manifestó su disconformidad con el arbitro al decir que le parecía raro que las jugadas en el que Perú cometía alguna falta, sean todas revisadas por el VAR; y cuando ocurría al contrario con Brasil, no pasaba lo mismo.

«Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR, y en las de ellos no. Le rompen la ceja a Trauco y dice que fue una jugada fortuita, entonces no entiendo su criterio», manifesó el futbolista que juega en el Celta de Vigo de España.

