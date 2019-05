Fresialinda asegura que ‘peludita’ se casó por amor a Carmona

Pone el pecho por Tula Rodríguez. Tras la lamentable batalla legal que atraviesa la conductora de ‘En boca de todos’ contra los hijos de Javier Carmona, por la administración de sus bienes, la cantante Fresialinda dijo estar segura que su amiga no es ninguna ‘Interesada’, tal como algunos cibernautas la han calificado.

“Yo la entiendo a Tula, porque ella ahorita tiene gastos fuertes, su esposo ahorita necesita bastante atención y ella además tiene que ver los gastos de su casa, el colegio de su pequeña, tiene que ser fuerte para darle una estabilidad emocional a su hija que aún está chica. Cuando ella se casó con Javier fue por amor, no por interés, ella siempre ha trabajado desde joven. Me da cólera cuando intentan dejarla como interesada, porque ella no es así. Muchas veces hemos ido hasta la punta del cerro a trabajar, para ganarnos algo de dinero”, indicó la folclórica.

Según Fresialinda, en diversas oportunidades ha sido el paño de lágrimas de Tula Rodríguez, quien cayó en depresión tras el estado de trastorno vegetativo de su esposo y aseguró que la también actriz está aferrada a la biblia.

“En momentos que ha estado deprimida ella me dice ‘ante la pantalla tengo que sonreír’. Yo la he visto muchas veces llorar, deprimida, desesperada, me decía ‘porque me ha tocado esto a mí si estábamos tan bien’. Pero ahora se refugia bastante en Dios, siempre esta con la biblia”, acotó.

Finalmente, la folclórica lamentó que los hijos de Javier Carmona estén en contra de la conductora de televisión. “Los hijos en vez de apoyarla y decir hacemos esto o lo otro, le dan la contra, envés de empujar el mismo carro entre todos, cada uno se va por su lado. Lamentablemente aún son jóvenes y ya aprenderán que la vida no es fácil, que para uno tener algo, hay que sacrificar muchas cosas”, precisó la cantante quien celebrará el día de la madre en El bosque de Villa el Salvador.