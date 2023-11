¡Frustración al máximo! Oliver Sonne “estalla” contra Juan Reynoso y tira la camiseta de la selección peruana (VIDEO)

¡Te entendemos Papi Sonne! Si no lo hizo debutar en este partido, no lo hará nunca. Oliver Sonne, una vez más, se quedó con las ganas de jugar por la selección peruana. Pese a que Juan Reynoso había asegurado que el lateral tendría minutos ante Venezuela, la promesa no se cumplió y el defensor se mantuvo en el banquillo durante todo el partido. En señal de enojo, el jugador tiró la camiseta de la bicolor, según lo reveló el reportero Jampool Cuadros.

También puedes leer: ¡Lo celebramos todos! Ricardo Gareca regresa a dirigir a Perú y desata furor en redes sociales

Oliver Sonne “explota” contra Juan Reynoso

Luis Advíncula fue suspendido en el partido pasado ante Bolivia por reclamos airados contra el árbitro principal. Ante esta baja, Aldo Corzo y Oliver Sonne aparecían como las dos opciones que tenía Juan Reynoso por la banda derecha. Fue el propio “Cabezón” quien señaló que el lateral de la Superliga danesa tendría minutos ante Venezuela, sin embargo, no fue así.

La ilusión de Oliver Sonne estaba al máximo, a tal punto de mandarse a hacer canilleras personalizadas para su debut. El detalle de este implemento fue que tenía sus fotos con la camiseta de la selección peruana, además de sus recuerdos con su enamorada.

#Espectáculos | Oliver Sonne estaba emocionado por estrenar sus canilleras personalizadas para su debut con la bicolor, sin embargo, ese día no llegó 😢😣😪 #LaKaribeña Publicado por La Karibeña en Miércoles, 22 de noviembre de 2023

Sin embargo, “Papi Sonne” se quedó con las ganas de debutar con la selección peruana, ya que no fue incluido en ninguno de los cinco cambios hechos por Juan Reynoso. Edison Flores, Franco Zanelatto, André Carrillo, Paolo Guerrero y Wilder Cartagena fueron los elegidos por Juan Reynoso, quien en la previa había señalado que Oliver Sonne tendría minutos ante Venezuela.

Esta situación no fue del agrado del lateral de 23 años, quien en señal de enojo y frustración, no dudó en tirar la camiseta de la selección peruana. Este detalle fue informado por Jampool Cuadros, reportero que se encontraba a pocos metros de lo sucedido.

«Tiró la camiseta, Sonne. No le generó ninguna gracia que Reynoso, públicamente, no cumpla su palabra», señaló el reportero en mención.

Sin palabras

Al término del partido, diversos jugadores de la selección peruana pasaron por la zona mixta sin brindar declaraciones. A quien se le vio con cara de pocos amigos fue a Oliver Sonne, quien no atendió al llamado de la prensa.

Cabe precisar que es su segunda convocatoria a la selección peruana bajo las órdenes de Juan Reynoso. Sin embargo, hasta la fecha, no ha sumado minuto alguno y aún es elegible por la selección de Dinamarca. ¿Regresará en una futura convocatoria? Lo sabremos muy pronto.

También puedes leer: ¡Su más grande deseo! Jean Ferrari confirma interés por Yoshimar Yotún: “A mí me encanta”