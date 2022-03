Fue robado al nacer y se reencontró con sus padres tras 16 años

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El nacimiento de un bebé supone una gran felicidad para las familias, pero este momento puede tener un giro trágico cuando los pequeños son arrebatados de sus padres por culpa de gente inescrupulosa que rapta a niños luego de su llegada al mundo, como lo que pasó con un caso que ha conmovido las redes sociales: una pareja pudo, tras 16 años, reencontrarse con su hijo que fue robado al nacer.

Se trata de la historia de Yasir Macías y su esposa, Rosalía López, quienes sufrieron mucho cuando su bebé les fue arrebatado hace 16 años debido a una enfermera falsa, quien se lo llevó sin dejar rastro alguno. La mujer había usado la excusa de que debía llevarse al menor para alimentarlo, pero nunca volvió con él.

También ´puedes ver: Magaly desmiente a Shirley Arica sobre robo y muestra imágenes que habría faltado a chambita

Ambos padres sufrieron un gran trauma y, tras una ardua lucha de los agentes policiales de México, quienes elaboraron un retrato de cómo luciría el niño— nombrado Salvador por sus padres— dieron con su paradero. Se trató del uso de una nueva tecnología que las autoridades del país norteamericano están implementando en sus investigaciones.

La Policía compartió la imagen de Santiago y una mujer los contactó para dar información sobre su paradero; sostuvo una reunión con los padres, a quienes les pidió disculpas por haber guardado silencio por 16 años.

El menor fue encontrado en la colonia Galaxia de Zapopan, Jalisco, donde las autoridades realizaron las pruebas de ADN, la cuales evidenciaron que sí se trataba de Sebastián, algo que conmovió mucho a sus padres biológicos.

También te puede interesar: “Siempre se puede”: Cirujano parapléjico enseña cómo opera a pacientes gracias al trabajo en equipo

Tío distraído llevó a su sobrino a clases un sábado en la mañana

Confundirse es algo que le puede pasar a cualquiera, pero cada caso tiene su precio. Levantarse temprano en las mañanas no es del gusto de todos, tampoco de los niños si se trata de ir a la escuela, pero aún así cumplen su responsabilidad de asistir y aprender.

Eso fue lo que hizo Moisés Audeves con su sobrino Abraham después de que se quedara a alojar en su casa. Así como es un tío divertido, también es uno muy responsable al preocuparse por la educación del niño, por lo que al día siguiente lo alistó para ir al colegio, como contó en un video de TikTok.

“Lo que pasa es que se quedó a dormir conmigo y no me acordaba que era sábado, y según yo él va a la escuela todos los días. Me levanté y lo desperté, le dije ‘Oye Abraham ¿sabes qué? podemos ir a llevarte a la escuela”, dijo en la red social.

Mira también: Dalia tenía oferta de trabajo y no asistió: “Dijo que no podía y empezaba la próxima semana”