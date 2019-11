Fuego arrasa con una familia entera en el Callao

Fotos: Diego Vertiz

El día asomó el en Callao con olor a muerte. La tranquilidad del fin de semana dio paso a una pesadilla, en la madrugada. Siete integrantes de una familia murieron tras un incendio que arrasó la quinta donde vivieron por años, en el 439 del jirón Almirante Guisse, a las 4 de la mañana. El dolor de los deudos reflejado en los rostros y miradas, daba cuenta de una verdadera tragedia en el primer puerto.

Nadie sabe cómo empezó el fuego, pero en pocos segundos las llamas se apoderaron del predio. La desesperación se adueñó de todos. Quisieron ayudarse unos a otros para escapar, pero quedaron atrapados y los esfuerzos fueron en vano. La desgracia los abrazó con su manto en contados minutos y fallecieron.

Al parecer, un cortocircuito sería la causa del siniestro, señalaron las autoridades.

LO PIERDEN TODO

Las víctimas que pertenecen a la misma familia son: Jesús Rejas Soto (76), María Vega Quintanilla (77), Ana María Vega Quintanilla (77), Jesús Rejas Vega (46), Julio César Rejas Vega (29), y dos menores de 3 y 7 años. Se trata de una pareja de esposos (adultos mayores) y dos de sus hijos, señalaron los bomberos.

Otro de los fallecidos es Gonzalo Flores Jiménez, de 84 años, quien se encontraba en un segundo piso cuando ocurrió el hecho. No pudo huir porque estaba en silla de ruedas.

“No es posible que nos haya pasado esto a nosotros”, repetía una mujer, mientras lloraba frente a la quinta, que era habitada por ocho familias. En total, vivían 40 personas. Las veinte viviendas de madera quedaron destruidas por el fuego.

9 UNIDADES DE BOMBEROS

Peritos de Criminalística se encuentran en el lugar buscando evidencias para determinar las causas de lo sucedido en la quinta multifamiliar.

Al lugar de la emergencia acudieron nueve unidades de los bomberos, entre motobombas y ambulancias. Los moradores también colaboraron pero la ayuda fue insuficiente para salvar a los moradores de esa vieja quinta.

VECINOS RECLAMAN

Los vecinos también expresaron sus quejas a las autoridades. “Hace poco hubo un incendio y no se hizo nada. Prometieron traer cosas para los pobladores para poder levantar sus casas, pero no se cumplió. Ahora cómo se aparecen si no apoyan a los chalacos”, denunciaron los lugareños.

Otra persona dijo que lo habían perdido todo y reclamaban más colaboración, porque no saben ni siquiera dónde vivirán ya que se quedaron sin techo que los cobijara. “El fuego no dio tiempo a nada. Todo se quemó”, afirmó la prima hermana de una de las víctimas.

TRASLADO DE HERIDOS

Hubo también reclamos por el mal proceder de algunos efectivos. “El policía sacó una evidencia. El señor Medina se llevó un cofre que debió sacar el fiscal, es de la familia”, denunció otro vecino.

Mientras, los heridos fueron trasladados a la Clínica Centenario para ser atendidos debido a las lesiones que se causaron durante el siniestro.

EL DATO

La Municipalidad Provincial del Callao brindó 13 carpas, 36 camas y colchones, 36 frazadas, agua y desayunos a las familias damnificadas.