¡Fuego en Alianza Lima! Hernán Barcos y Carlos Zambrano “se pecharon” en los vestuarios, según periodista

¡No me la contés! Alianza Lima cerró un 2023 para el olvido. Pese a que lograron clasificar a la Copa Libertadores 2024, los íntimos no cumplieron los objetivos de inicio de año: hacer un buen torneo continental y conseguir el tricampeonato. Para esto, la directiva trajo refuerzos de lujo, entre los que destacaban Carlos Zambrano. Sin embargo, el “Kaiser” habría tenido una mala relación con Hernán Barcos, líder de los blanquiazules e incluso llegaron a “pecharse”, según información revelada por el periodista deportivo Horacio Zimmermann.

Hernán Barcos contra Carlos Zambrano: “Pirata” vs “Kaiser”

Uno de los grandes jales de Alianza Lima el 2023 fue Christian Cueva y además, Carlos Zambrano. El defensor nacional llegaba procedente de Boca Juniors y con todos los galardones de ser uno de los mejores futbolistas de la blanquirroja.

Su arribo al cuadro blanquiazul significó un envión anímico para muchos, sin embargo, su rendimiento no fue el esperado. Constantes lesiones y una indisciplina a poco de la final nacional hicieron de Carlos Zambrano uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas aliancistas.

Durante su etapa en Alianza Lima, no todo habría sido color de rosa para el “Kaiser”, ya que, según Horacio Zimmermann, periodista deportivo, el defensor habría tenido un fuerte cruce con Hernán Barcos. Incluso, el hombre de prensa reveló que ambos se habrían “pechado” en los vestuarios del club victoriano.

“En el medio, no hay que olvidar, por ejemplo, que en el 2023 la relación Carlos Zambrano y Hernán Barcos se rompió. ¿Por qué? Que lo diga Zambrano, que lo diga el mismo Barcos. Yo no lo sé. Por qué no lo sé, pero hay muchas voces que cuentan, incluso se llegaron a pechar. Las voces que hablan son las que están adentro. Barcos tenía su grupo y Zambrano tenía el suyo”, señaló Horacio Zimmermann.

Además, recordó un episodio que aparentemente habría sucedido hace un par de años, poco antes del retiro de Jefferson Farfán. “(…) como pasó con Jefferson Farfán en su momento con Barcos…”, acotó Zimmermann.

Golpe al “León”

Hace unos días, Bruno Marioni aseguró que Alianza Lima no contará con Carlos Zambrano y descartó la llegada de Paolo Guerrero. Esto, según Zimmermann, habría significado un duro golpe para el “Kaiser”, ya que se sabe que el defensor nacional es hincha confeso del club íntimo.

“Debe ser una gran derrota para Zambrano, porque el club de tus amores se quedó con quien tuviste un problema, que demostró no solo a nivel futbolístico, sino global, profesionalismo, comportamiento, siendo cinco años mayor, lo que no pudo el ‘Káiser’ habiendo nacido para jugar en Alianza, siendo hincha. ¿Cómo se debe sentir con que eligieron a Barcos y se deshicieron de él teniendo contrato? La decisión la tomó Alianza y la comunicó Marioni en conferencia de prensa. Debe haber sido un golpe duro, muy duro” , sentenció.