¡Fuerte y claro! Giacomo Bocchio se sincera y aclara qué relación tuvo con Milett Figueroa

Durante un evento en donde se encontraba Giacomo Bocchio con su pareja, una reportera no tuvo mejor idea que preguntarle al chef sobre qué relación tuvo con Milett Figueroa. Recordemos que durante la primera temporada de «El Gran Chef Famosos» algunos usuarios los vincularon a ambos sentimentalmente. Sin embargo, esto no se trataba más que del propio espectáculo del programa. Aún así, tal parece que algunos usuarios quedaron con las dudas al respecto. Por tal motivo, el reconocido chef decidió aclarar el tema de una vez por todas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Qué relación tuvo Giacomo Bocchio con Milett Figueroa?

Recientemente Giacomo Bocchio fue consultado sobre que tipo de relación tuvo con la modelo Milett Figueroa. Recordemos que durante la primera temporada de «El Gran Chef Famosos», muchos usuarios los «shipearon» (emparejaron). Sin embargo, esto no se trataría más que del propio show del programa. Por tal motivo, para aclarar las dudas al respecto, una reportera se atrevió a consultarle al chef sobre este tema. Lo peculiar es que lo hizo frente a la pareja de Giacomo Bocchio.

@mamagatito Cuando te encuentras con tus amigos y chismeas ♬ sonido original – Mamagatito

«Sinceramente. ¿Pasó algo con la Milett?», consultó la reportera. «No. Querida amiga. Le mando un fuerte abrazo. Que le vaya bien en su show de baile», respondió alegremente el chef Bocchio. «La queremos», agregó la pareja del chef. Sin embargo, la reportera continuó realizando más preguntas. «Oye ¿Tú eres amiga de la Milett también?», le consultó a la novia del jurado de «El Gran Chef Famosos». «Yo las he visto saludarse con mucho cariño», respondió Giacomo Bocchio. «Me parece una chica increíble», acotó la pareja del chef.

Respondió a las críticas

En otro momento, el chef Giacomo Bocchio utilizó sus redes sociales para responder a las críticas de los internautas. Recordemos que el maltrato en el rubro de la gastronomía ha sido un tema muy cuestionado los últimos días. Además, el jurado Giacomo Bocchio también tuvo algunos detractores por su rigurosa forma de evaluar. Por estos motivos, se animó a responder a cada una de las críticas de los usuarios en redes sociales.

«Pero si te grita es porque cree que puede sacar más de ti. Ojalá les toque chefs que no griten. Ojalá les toque chefs que sean, no sé, más amables y que tengan más dominio de su temperamento. Una inteligencia emocional maravillosa, pero no pasa eso siempre. Entonces, estén tranquilos con eso hoy y cuando hay un grito ‘sí chef’, ‘no chef’ y ya está’. Si te parece que ha sido demás, si te parece que no ha sido justo que te griten de esa manera espera que acabe el servicio. Inclusive, espera hasta el día siguiente y cuando esté tranquilo tu jefe te acerques y hablas», comentó el chef Giacomo Bocchio.