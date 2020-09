¡Fuertes declaraciones! Shirley Arica a Deza: «Este pata es una desgracia»

Compartir Facebook

Luego de las declaraciones de la ex policía, Josmery Toledo, en un programa de espectáculos, la modelo Shirley Arica no dejó pasar un minuto más para contar todo lo que pasó con el futbolista Jean Deza. Ella jamás pensó en reconciliarse con Deza porque es una “desgracia”: “Este no es ni para recogerlo, más bien para patearlo y bien lejos porque este pata es una desgracia, por no decir otra palabra”, comentó.

Shirley admitió que nunca pensó en retomar su relación con Jean Deza, sino que planeó una venganza en contra del futbolista tras enterarse que este le había sido infiel con Jossmery Toledo. “Yo no trataba de anunciar que estaba con él (con el video de Instagram) porque no hay forma que yo regrese con él”, dijo.

Arica afirmó que el futbolista es una persona ignorante: “No tiene suficientes argumentos porque es ignorante para hablar, no le da (el cerebro). No tiene tino, no tiene delicadeza, no tiene respeto por ninguna mujer, es súper machista (…) Él nunca dejó de escribirme, siempre ha estado detrás mío. Antes de llegar a este programa él me ha llamado por teléfono a decirme que me quiere mucho, que piense lo que voy a hablar”,agregó.

Shirley Arica insistió en que su venganza “se fue dando” porque Deza jamás dejó de buscarla mientras estaba con Jossmery Toledo: “Él nunca me respetó, yo no podría retomar una relación con una persona que nunca me respetó”.