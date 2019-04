Fuerza Popular le declara la guerra a Salaverry y se opone a su reelección

El vocero fujimorista, Carlos Tubino respondió al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien dijo sentirse preocupado porque la bancada de Fuerza Popular pueda ganar la mesa directiva del Parlamento en julio próximo.

“[Su] comentario no tiene ningún asidero, porque justamente Fuerza Popular está en una posición que se aleja mucho de lo que manifiesta el señor Salaverry”, expresó Tubino e indicó, en cambio, que la reelección de Salaverry no le haría bien al Congreso.

“La población no es partidaria de la reelección. No hay reelección de alcaldes, no hay reelección de congresistas, no hay reelección de presidente del Ejecutivo, ya está eso definido. Entonces, ¿porqué tiene que haber reelección del presidente del Congreso?”, cuestionó.

Precisó que, por el momento, FP no ha evaluado su participación en la próxima mesa directiva, pero anotó que “estamos en una posición abierta al diálogo y lo hemos demostrado apenas asumió [el cargo] el señor primer ministro”.