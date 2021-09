¡Fuerza! Viviana Rivasplata enfrenta dura enfermedad

Compartir Facebook

La regia modelo reveló que sufre de fibromialgia y que ha sido un duro proceso el tratamiento pero sin la ayuda y el soporte de su esposo y de sus hijos no hubiera podido salir adelante.

Viviana reconoció que la enfermedad que le diagnosticaron la desgastó física y emocionalmente por mucho tiempo a eso sumándole que luchaba día tras día para lograr ser mamá y gracias al apoyo de su familia logró tener dos hermosos pequeños.

“Sufro de fibromialgia, que me causaba dolor muscular, en los tendones, articulaciones, en todo el cuerpo. Tenía insomnio, me dolía la cabeza, no podía dormir, estaba estresada a consecuencia del estado anímico”, contó Vivi.

Además, recordó que los síntomas que sufrió eran casi insoportables pero si no hubiera conocido a Bruce Greifenstein todo hubiera sido diferente pues su pareja fue su motivo de levantarse y darle batalla a su enfermedad.

“Tomaba demasiadas pastillas, me causaban sueño e inflamaciones. Dejé el tratamiento y cambié mi estado de vida, ahí conocí a mi esposo y mi perspectiva de vida y mi estado de ánimo tomó otro rumbo. Queríamos tener hijos, tuve muchas pérdidas por eso congelamos embriones para fecundarlo in vitro”, reveló la chiclayana.

Rendirse no era una opción

Pese a la enfermedad, Viviana Rivasplata dijo sentirse bendecida y agradecida porque a pesar de todo su tormento logró concebir a sus dos hijos quienes son lo más importante en su vida.

“He pasado por pérdidas, mi sistema inmunológico tiene algo que no saben los médicos. Rechazaban los embriones, por eso me hice un tratamiento in vitro para no ponerme en riesgo tras las pérdidas. En ese tratamiento quedé embarazada del primero y luego del otro pequeño. Pero el tratamiento se quedó a medias, tuve a mis hijos sin tratamiento, aún tengo la enfermedad, se podría decir controlada”, manifestó.

Aunque el malestar bajó, la ex modelo aún no está curada del todo, por lo que espera seguir el tratamiento para estar libre de todo mal y poder ser madre por tercera vez.

“Tenía embriones congelados para ser analizados, después de todo el análisis tenemos solo un embrión para ser colocado en mi cuerpo, para ver qué resulta. Para eso necesito las condiciones para recibir este embrión, pero estas condiciones no se están dando. En eso estoy hace varios meses, con mucha fe y paciencia, espero que las cosas se den, sino Dios ya me bendijo con dos hermosos hijos”, expresó Rivasplata en Instagram.