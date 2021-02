¡Fuerzas Manolo! Otro hermano del actor se encuentra grave por el virus

Compartir Facebook

El gran actor cómico, Manolo Rojas está pasando nuevamente por un duro momento. Como se recuerda, casi a fines del año pasado, Manolito perdió a su hermano y brazo derecho, Carlos Rojas, por el temible coronavirus.

Una enfermedad latente

En esta oportunidad y con el alma en la boca, Manolo contó para un importante medio local que otro de sus hermanos, Antonio Llanos Ibáñez, quien vive en Cañete, se encuentra grave.

“Lo peor es que allá no hay recarga de oxígeno, me mandan a Lurín y de ahí a Villa María del Triunfo. ¿Qué pasa con las autoridades locales? No pueden darle más la espalda al pueblo”, dijo Manolo para el medio.

Ayuda para todos

Con una voz tenue pero firme, Manolo Rojas reclamó que se instale pronto una planta de oxígeno en la cálida ciudad del sur chico. Como se recuerda, nuestro país está afrontando la segunda ola de la COVID-19 y muchas regiones fueron atacadas de un día para otro.

“El gobierno regional prácticamente no existe, que imiten lo que se hizo en Huaral, donde se unió la iglesia con los empresarios para concretar tremendo proyecto”, comentó Manolo para un medio local.

“La gente se sigue muriendo y a pocos les importa, no sean tan indolentes”, finalizó con una voz de justicia.

