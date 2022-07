Fundador de secta satánica ahora sigue a Jesús: “Reconocí el amor de Cristo”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Riaan Swiegelaar, cofundador del grupo satánico South African Satanic Church (SASC) en Sudáfrica, anunció su conversión al cristianismo y envió un mensaje en Facebook relatando su historia.

Riaan dijo que quería contar su historia “con el corazón abierto” ante el pedido de muchas personas que querían saber las razones de su decisión.

El ahora converso al cristianismo recordó que se involucró con el satanismo hace 4 años “porque en ese momento tenía una resonancia conmigo, estaba muy quebrantado y triste sin darme cuenta”.

También te puede interesar: Despiden a profesora de primaria tras descubrir que hacía contenido hot en Onlyfans

“Creo que la razón por la que mucha gente conecta con el satanismo es que vienen de un contexto muy quebrantado” o “roto y herido”, señaló.

Visiblemente emocionado, Swiegelaar explicó que su decisión de dejar el grupo satánico surgió tras experimentar, de modo concreto y con cuatro personas específicas, el amor de Jesús en su vida.

En mayo, luego de dar una entrevista en una estación de radio cuando era aún líder de la SASC, Riaan tuvo un encuentro especial con una mujer que se acercó a él. “Le dije: ‘No creo en Jesús y no creo que Jesucristo exista’ porque no lo creía. Vino a mí después de la entrevista, después de que dije eso y me abrazó de una forma en que nunca he sido amado”, recordó Riaan Swiegelaar.

También te puede interesar: Érika Villalobos no descarta regresar con Aldo Miyashiro: “el tiempo lo dirá”

«Eso es todo lo que hizo. Solo dijo que era un placer conocerme en persona. Una semana después, en WhatsApp, a través de su estado, vi que esta mujer era cristiana”, aseguró.

“Nunca había visto a un cristiano mostrar tanto amor y aceptación incondicional, pese a las cosas que dije, ella hizo eso y eso se me quedó grabado”.

Algunos días después, Riaan estaba haciendo un ritual satánico para tener más poder y, según dijo, “apareció Jesús ante mí que era extremadamente arrogante y dije: ‘si eres Jesús, debes demostrarlo’”.

Mira también: Escuchó a su novio “soñar con otra” y le tiró agua hirviendo a sus partes