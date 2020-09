Futbolista vuelve a ser detenido por hacer fiesta en su casa en pandemia

Compartir Facebook

No aprende nada. Una vez más, el futbolista Sebastián La Torre fue detenido por realizar una reunión social, a pesar de estar prohibidas por ser focos infecciosos de Covid-19. A altas horas de la noche y con un volumen fuerte, los vecinos se cansaron del bullicio y decidieron llamar a la Policía Nacional.

El ex jugador de César Vallejo volvió a ser intervenido por no seguir los lineamientos de sanidad. Por cuarta ocasión, La Torre se encontraba en su domicilio, realizando una fiesta con varios amigos. En sus redes sociales, el futbolista no tuvo reparo en mostrar que estaba en una “parranda”, aunque están terminante prohibidas.

Los efectivos policiales llegaron a la vivienda del jugador y sacaron a más de 10 personas que estaban en la fiesta. A su salida, algunos invitados querían salir por el escape de emergencia para evitar a la autoridad, pero no pudieron.

Otra fue la historia de Sebastián La Torre, quien fue abordado por la prensa y, envés de mostrar arrepentimiento, comenzó a insultar y amenazarlo.

“¿Qué pasa? ¿Quieres que te rompa la cámara? Te pregunto. Eres un muerto de hambre, hijo de p***. No tienen qué tragar esos hue***; ellos no tienen nada qué hacer. Por eso estás así; graba pues hijo de p***”, vociferaba el jugador a su salida de su domicilio.

Como se recuerda, Sebastián La Torre era jugador de la Universidad César Vallejo. Sin embargo, su entrenador José “Chemo” De Solar decidió sacarlo del plantel por sus reincidentes escándalos haciendo fiestas en pandemia. Ahora, acaba de firmar por Sport Chavelines de la Segunda División junto a Adrián Zela. Lastimosamente, volvió a ser noticia por ser intervenido.

