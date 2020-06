Futbolistas de Alianza serán sometidos a los exámenes moleculares y el próximo lunes comenzarán a entrenar

Compartir Facebook

Cambio de planes. Aunque en un inicio los jugadores de Alianza Lima iban a pasar las pruebas moleculares mañana en sus casas, al final se determinó que estas se realizarán el viernes en el complejo Esther Grande de Bentín, donde desde este lunes comenzarán los entrenamientos individuales.

En cuanto a la situación de Adrián Balboa y Federico Rodríguez, el gerente deportivo Gustavo Zevallos señaló: “Tienen contrato hasta fin de año con figuras diferentes, Balboa es préstamo y Federico no pertenecía a ningún club, así que estamos evaluando. En este momento no te puedo decir si van o no a continuar. Sí te puedo decir que estamos muy contentos con los dos, han demostrado profesionalismo, y son dos muchachos bárbaros”, indicó el directivo.

CHILENO POR DEZA

La salida de Jean Deza abre un cupo en la plantilla y existe la posibilidad que lleguen más jugadores si no prosperan las negociaciones de prolongación de contrato de Adrián Balboa y Federico Rodríguez. Por esa razón apuntan al chileno Andrés Vilches de 28 años de edad, que actualmente milita en Unión la Calera, pero es un viejo conocido de Mario Salas, ya que lo dirigió en Colo-Colo la temporada 2019.