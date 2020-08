Gabriel Bustamante: “Es una gran victoria del pueblo peruano”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros (ACUSE), Gabriel Bustamante señaló que la aprobación del proyecto de ley que dispone la devolución de aportes hasta 4,300 soles para afilados, activos y no activos de la ONP, es un gran triunfo del pueblo peruano.

“Es una gran victoria. El texto sustitutorio señala tres beneficios. Se va a dar hasta una UIT para los activos y no activos. Hasta 4,300 soles. A los pensionistas, que ganan entre 500 y 900 soles, se les va a dar un sueldo mínimo y, aquellos que llegado a los 65 años no han completado los requisitos para una pensión van a retirar todo. Se ha hecho justicia”, afirmó.

ALÓ PRESIDENTE

Dijo que es el momento que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, no la haga larga cuando tenga en sus manos lo aprobado en el Legislativo

“Si el presidente de la República no está de acuerdo, el mismo día que reciba en su despacho el dictamen, debe proceder con el reclamo y ya no esperar los 15 días hábiles. Luego que el Parlamento lo apruebe por insistencia y lo del Ejecutivo siga su curso. No se le puede cortar las esperanzas a los peruanos”, afirmó Bustamante.

ES SU PLATA

Señaló que no es cierto que esta medida va a traer serias consecuencias económicas en el país. “Lo único que harán es restituir el dinero que se robaron. No es plata del gobierno, sino de los aportantes y excontribuyentes. Llegó la hora de que la gente tenga en sus manos su dinero, más en estos momentos de pandemia”, aseguró.

“NUNCA PERDIMOS LA FE”

Jubilados oyentes de radio Exitosa felicitaron a Bustamante por esa labor que emprendió hace años desde ese medio de comunicación y de diario Karibeña. “La gente está contenta. Hace 4 años empecé a hablar de este tema. Al comienzo, muchos no creían en este proyecto, pero hemos batallado para dar una ardua lucha para defender los intereses de los aportantes activos y no activos”, puntualizó.