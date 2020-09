Gabriel Bustamante: ¡Qué desastre el BCR y la SBS!

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El 31 de agosto 2020 fui invitado por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República para exponer sobre el Proyecto de Ley 5904/2020-CR que propone la ley de protección a los consumidores de servicios financieros contra la usura en el cobro de tasas y comisiones (Multipartidario). Las Exposiciones del BCR (Banco Central de Reserva del Perú) y de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP) me dejaron muchos sinsabores y deseo extractar parte de las mismas:

– BCR a cargo del Sr. Adrián Armas Rivas, señaló de arranque que ellos NO pueden comprar a los Bancos las deudas financieras de los 7´300,000 peruanos que sufren día a día en estos tiempos de COVID-19, «…está fuera del ámbito del BCR…» sentenció; por dentro me preguntaba ¿y cómo le prestaron a las AFP 30,000 millones de soles para ir pagando a los afiliados los retiros según Ley 31017? Dijo que el mercado de crédito en el Perú está aún en construcción (y ganan 24 millones de soles diarios ¿cómo será cuando estén consolidados?). Y NO están de acuerdo en poner topes a las tasas porque «…se generará el racionamiento del crédito, la gente pobre no podrá acceder y tendrá que recurrir a los «prestamistas». Finalmente, remata diciendo que existen mecanismos para REDUCIR la tasa de interés: a) Fomentar la cultura financiera, b) Mayor información del mercado, c) Desarrollo de los microseguros y d) Nuevas tecnologías. Señores, no estoy bromeando, así dice el BCR que bajarán las tasas

Además puedes leer: Segundo Bono Universal: Subsidio será para todos los beneficiados anteriores

– SBS a cargo de la señora Mariela Zaldívar y el señor Jorge Mogrovejo; me sorprendió la forma cómo presentan sus cuadros, por ejemplo cuando hablaron de los elementos de las Tasas señalaron 3: a) Costo de fondeo, b) Riesgo de incumplimiento y c) Costos operativos. Las utilidades, las ganancias que van al bolsillo de los dueños la pusieron como costo capital, casi la ocultaron ¿Por qué? ¿No pueden explicar cuánto ganan los Bancos? ¿No pueden exponer cómo un banco te paga 3.5% por tus ahorros y te cobra 199.5% por prestarte? ¿Por qué este encubrimiento? Lo más grave, no informaron los derechos que tienen los deudores financieros al amparo de la Resolución SBS 1870-2020.

PD. El íntegro de las presentaciones, incluida la del suscrito, lo pueden ver en nuestro Grupo Facebook Bustamante Te Defiende.

Además puedes leer: Cortez sobre Martha Chávez: «Las únicas naranjas buenas somos las trabajadoras de limpieza»