Gabriela Herrera amenaza con tomar acciones legales contra la producción de ‘La señito’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La bailarina asegura que el programa de Gisela Valcárcel puso en riesgo su vida, pues la producción no prendió las luces al momento de bailar.

Como se recuerda, Gabriela Herrera fue retirada del programa en diciembre del 2022 por incumplir ciertas cláusulas de su contrato, además, la productora le exige que pague un monto de 56 mil soles.

Ante ello, la ex chica reality no se quedó con los brazos cruzados y afirma que demandará a la productora por presuntamente haber puesto en riesgo su vida durante una de las galas de ‘El Gran Show’.

Todo esto ocurrió cuando en una de las galas, la influencer bailó una canción de Yahaira Plasencia, Herrera tuvo que iniciar su coreografía con las luces apagadas debido a que la producción no prendió las luces a tiempo.

Además, indicó que en ese momento ella tenía que realizar una pirueta y lo hizo en plena oscuridad, esto provocó malestar de la manager de la bailarina, Maritza Rodríguez, que de inmediato envió su queja al correo del productor.

Gabriella Herrera declaró para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y esto fue lo que dijo: “Allí está, lo que se ve no se pregunta. Estos temas tenían que haberlo aclarado mi abogado. Por esos temas, mi abogado está pensando en iniciar un proceso legal contra la productora que no puedo nombrar”, comentó.

“Yo estaba esperando que se comunicaran conmigo al día siguiente y no obtuve una respuesta. Después de unos días me dijeron que fue algo del momento y que no se percataron”, concluyó