Gabriela Herrera choteó a EEG y afirma: “El baile es mi pasión”

La bailarina Gabriela Herrera dio que hablar luego de vencer a Diana Sánchez en la última gala de ‘Reinas del show’ y ahora vuelve a hacer noticia tras confesar que prefirió el programa de la ‘Señito’ que entrar a Esto es guerra.

“La verdad muy feliz con muchos nervios. La persona que no siga que está nerviosa que esa pista tan imponente es mentira. Todos tenemos nervios, sobre todo porque es la primera vez que yo bailo en ese escenario con nombre propio. Es decir, me dan la oportunidad de pararme donde empecé, pero esta vez con mi nombre como Gabriela Herrera y lo que puedo dar en esta gala”, aseguró en conversación con un diario local.

La exchica reality reveló que la producción de Esto es guerra le propuso ingresar al reality pero la descartó inmediatamente con tal de pertenecer a ‘Reinas del show’.

“Tuve la propuesta de entrar al reality. A mí me gustaría estar en los dos porque me encanta la competencia y el baile. Pero en verdad, no podía desaprovechar esta oportunidad de estar en Reinas del show, ya que el baile es mi pasión”, agregó.

Sobre EEG ‘La academia’, Gabriela comentó que es una buena producción pero primero debe cumplir algunas metas, como ‘Reinas del show’.

“Me gustó y se viene sorpresas por ese lado de Esto es guerra con PRO TV, también se vienen muchas cosas bonitas que se están conversando por ahí. Es que justo me llegaron dos propuestas de los programas más fuertes del Perú que son: Reinas del show y Esto es guerra. La verdad que era muy complicado decidirme ‘Reinas del show’ es lo que yo amo ser que es bailarina y también está por otro lado que me encanta la competencia, piconería y estar viendo qué pasa cuando compite”, continuó.

