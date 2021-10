Gabriela Herrera llama ‘prehistórica’ a Diana Sánchez: “trata de dejarme mal”

Compartir Facebook

La bailarina Gabriela Herrera llegó como invitada al programa ‘América Hoy’ y se refirió a la tensa discusión que protagonizó con Diana Sánchez en la última gala de ‘Reinas del show’.

“Me he venido callando desde la primera gala, siempre tiene algo que criticar conmigo”, dijo la bailarina defendiéndose de los ataques de Diana Sánchez.

“La diferencia entre ella y yo es que ella tiene años de diferencia, por algo no es una de las prehistóricas de Combate y sabe cómo manejar ese tema. Yo soy muy joven, yo me dejo llevar por mis impulsos, yo soy así”, agregó.

Asimismo, la influencer dijo que sus compañeras del programa reality tratan de dejarla por los suelos. “Ellas tratan de dejarme mal a mí por ese lado, que no soy humilde, que soy soberbia y siempre tratan de llevar todo por ese lado”.

“Me incomoda que me traten de dejar mal en televisión nacional, cuando ella sabe perfectamente que ella sabe fingir cómo es ella. Atrás de cámaras es una persona y dentro, en televisión, es otra”.

Recordemos que en la última edición de ‘Reinas del show’, Diana Sánchez arremetió contra Gabriela Herrera. “Las ganas de ganar le ganaron, se le fueron de las manos y la actitud que tomó con su bailarín… sentí que la manera en que lo trató no era la adecuada.

En ese momento, Gabriela le respondió a Diana que no se meta en cosas que no le incumben. “A ti no te incomoda, si bailo con extensiones o no, la plata de las extensiones es mía, si me las dan a mí es mi problema, si me las quiero poner o quiero salir calva o quiero salir con un loro en la cabeza, salgo”.

