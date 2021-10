Gabriela Herrera sobre renuncia de Diana Sánchez: “Debe haber sido un problema muy fuerte”

Compartir Facebook

¡Se solidariza! La concursante de Reinas del Show habló sobre la inesperada renuncia de su compañera en el reality de baile.

Gabriela Herrera mostró su molestia porque ella se preparó para enfrentar a su rival en la pista de baile, pese a que tiene una fuerte lesión en su pierna.

“Me fastidia un poco por el tema que yo sí me preparé y me he esforzado con la pierna que tengo mal. Como todos saben, esa pierna yo me inyecto para poder bailar, por el tema que la pierna sí me incomoda muchísimo. Tengo que ir a mis terapias justamente”, comentó.

Además pidió a la ex chica reality que pueda solucionar su problema lo más pronto posible para que pueda volver a la competencia: “Yo creo que tiene problemas personales ahora, no sé qué problemas tendrá, pero que los problemas que tengan cada uno se dejan de la puerta para afuera del estudio. El programa es disfrutarlo, se trata de olvidar todos los problemas. Para que no pueda hacer el versus, debe haber sido un problema bien fuerte, ojalá pueda solucionarlo”, indicó.

DIANA Y SU RENUNCIA A REINAS DEL SHOW

Con un rostro totalmente desencajado apareció Diana en la última gala de Reinas del Show programa conducido por Gisela Valcárcel, minutos después la ex integrante de Combate hizo una revelación dejando a muchos sorprendidos.

Inesperadamente la ‘ex chica reality’ dijo que no quería participar del versus con Gabriela Herrera con quien había tenido un fuerte intercambio de palabras, sin embargo, minutos después agradeció a Gisela la oportunidad de haber estado en la competencia pero ella decidía dar un paso al costado, noticia que le cayó como un balde de agua fría a la ‘Se´ñito’.

«No he podido ensayar Gisela hoy día ha sido un poco complicado… Quiero aprovechar la ocasión de tener a Gabriela a mi costado y mis compañera atrás de decirte muchísimas gracias por haberme permitido de regresar a la pista de baile después de mucho tiempo», dijo en un inicio.

Con un nudo en la garganta y con los sentimientos a flor de piel Diana anunciaba su retiro de la competencia de baile, pues la modelo tenía un semblante de pocos amigos y evidenciaba un mal estado anímico.

«Han sido semanas de mucha felicidad… es una cuestión personal que voy a tener que dar un paso a la competencia…», agregó con lágrimas en los ojos Diana Sánchez conmoviendo a sus compañeras del programa quienes quisieron abrazarla pero no podía por precaución.

