Gabriela Herrera tendría que pagar alrededor de 4 UITS a programa de Gisela

La ex bailarina del programa de ‘El Gran Show’ Gabriela Herrera al parecer tendría que pagar una multa a la productora por haber incumplido su trato con ellos.

Como se recuerda, Gabriela fue separada del reality de baile por haber declarado a otro canal, lo que estaba estrictamente prohibido según su contrato por lo que Gisela optó por separarla del programa y aparentemente le interpuso una multa.

Es por ello que los reporteros de ‘Amor y Fuego’ abordaron a la modelo para preguntarle sobre su situación actual y de inmediato la rubia se mostró algo incomoda ya que no puede referirse al tema.

«No puedo, me encantaría. No puedo declarar absolutamente nada, estoy así (silenciada). Lo que se vé no se pregunta, me tiene atada por ese lado, pero bueno», fueron las palabras de Gabriela.

Al parecer la modelo tendrá que pagar la multa para poder seguir con sus planes y tal vez declarar en exclusivo para el programa de Rodrigo y Gigi.