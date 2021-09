Gabriela Herrera vacila a Diana: “Has comido mucho en EE.UU, que no diste la talla”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Le da con ‘palo’! La tiktoker no tuvo piedad con las críticas hacia la ex chica reality y le mandó una indirecta de que estaría subidita de peso.

La bailarina impactó en la pista de baile tras ganar a Diana Sánchez, Gabriela no dudó en arremeter contra la ex chica reality al no aceptar su derrota, e indicó que ella no ha dado la talla en el duelo de baile.

También te puede interesar: Leonard León arremete contra Tomate Barraza tras llamarlo mal padre: “Deja de opinar de mi”

“Qué triste en realidad, uno tiene que saber ganar y perder, creo que la que no sabe perder está mal, a mí me ha tocado en la vida ganar y perder y eso que yo tomo clases, soy bailarina profesional, hay que tener un poquito más de humildad con eso”, indicó.

Además aseguró que el baile que presentó en Reinas del Show 2 fue algo ‘básico’, mandando una indirecta de que su compañera estaría ‘gordita’ y que eso le jugó una mala pasada.

“El baile fue super simple, para mí lo fue, super básico por así decirlo. Yo lo hice en mejores baile, en mejores cargadas, en mejores acrobacias, creo que ha estado comiendo mucho por allá en Estados Unidos que no le ha dado para dar más en la talla de baile, en verdad, yo me he esforzado para poder hacer el baile que salió”, aseguró.

‘CHABELITA’ ‘ECHA FLORES’ A VANIA

¡Volvió! La ‘Chabelita’ llegó al reality de baile de la ‘Señito’ y aclaró que no tienen ningún problema con la pareja de Mario Irivarren. Pese a que Gisela creó mucha polémica en el programa en vivo como las dos ex del cumbiambero.

A lo que Isabel aclaró que no tienen problemas con la ex chica reality: “Yo no tengo ningún problema con nadie. A él le deseo lo mejor, en su etapa con su familia, a todas las personas que lo rodean. Yo no tengo ningún problema con nadie”, aseguró.

Aprovechó en elogiar el baile de Vania y destacó su gran desempeño: “Las dos somos unas reinas todos somos reinas acá. Así que normal, son cosas del pasado”, concluyó.

También te puede interesar: «Hubo una traición», le dijo Paula a Jossmery por querer estar con Ignacio