Gabriela Spanic que Gianmarco es su ‘crush’: “Es muy sexy, lo amo”

La actriz recordada por su papel en la telenovela ‘La Usupadora’ se declaró fan enamorada del reconocido cantautor peruano, Gian Marco.

Gabriela Spanic es integrante del ‘reality’ “La casa de los famosos” y casualmente surgió una conversación acerca de lo fan que es la actriz del cantautor peruano, Gian Marco. Ella estuvo hablando con algunos de sus compañeros del programa y confesó que lo ama.

“Ha sacado varios discos, le ha escrito a varios artistas… ¿Quién es? Ahh ya sé Gian Marco…lo amooo”, dijo la actriz.

‘La Usurpadora’ se mostró una ferviente admiradora del trabajo de Gian Marco. Ella resaltó el talento y las múltiples composiciones que ha hecho para él mismo y para otros artistas.

“Por Dios, escribe para todos, ha escrito para todos los grandes artistas. Canta como los dioses. Es muy sexy (…) Súper talentoso ese hombre, precioso”, comentó Gabriela. Todo esto después de que el cantautor haya confesado que hace poco más de año y medio que la relación con su esposa, Claudia Moros, llegó a su fin.

Como un balde de agua. Así fue la noticia de fin de su relación con Claudia Moro el conocido cantante GianMarco dio la noticia en una entrevista a un medio a través de sus redes sociales dejando a más de uno con la boca abierta.

A través de una entrevista el cantante y compositor confesó que ya no está más con Claudia Moro la madre de sus 3 hijos, una noticia que agarró fríos a muchos ya que no habían dado motivos para sospechar que ya no estaban juntos.

La plataforma digital de Instarándula reveló extractos de las declaraciones de GianMarco donde afirmó el fin de su matrimonio.

«Les cuento una anécdota muy bonita e interesante. Hace unos días atrás estábamos hablando en una relación familiar, como Claudia y yo ya no estamos junto año y medio nos sentamos los cinco para que cada uno diga lo que siente», dijo el artista.

Cabe recalcar que tiempo atrás el conductor de ‘Amor y Fuego’ Rodrigo González había anunciado el fin de su matrimonio pero GianMarco nunca salió a confirmar o desmentir lo que había dicho el popular ‘Peluchín’.

Solo usó sus redes sociales para presentar un nuevo tema musical mas no hablo de su vida privada.

Hasta el momento Claudia no ha dado ni una palabra al respecto de las declaraciones de su ex esposo Gian Marco pero lo que si es seguro es que ambos llevan una sana relación como padres ya que aún tienen dos hijos a su cuidado pues la mayor Nicola vive por su lado para crecer como cantante.

