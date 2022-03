Gaby Zambrano denuncia a Gerardo Zamora por acoso sexual: “Tenía 16 años”

Compartir Facebook

La salsera utilizó sus redes sociales para hacer una denuncia por acoso sexual, contra el actor Gerardo Zamora por lo que le pasó cuando era menor de edad.

Gaby Zambrano tiene acostumbrados a sus fans a contarles detalles de su día a día y también algunas anécdotas de lo que ha vivido durante su carrera de cantante. Ella decidió hacer una transmisión en vivo a través de su TikTok, para empezar a “chismear” con todos sus seguidores y habló del actor, Gerardo Zamora.

La salsera estuvo todo el tiempo atenta a los comentarios de la transmisión en vivo, y en uno de ellos le preguntaban si eran ciertas las denuncias de acoso contra Gerardo Zamora. “Sí, lo de Gerardo sí es cierto”, expresó.

Para luego animarse a dar detalles de lo que ella vivió en carne propia con el reconocido actor. “Era una niña de 16 años, o sea, yo ahorita digo, ¿por qué chu*** le contestaba los mensajes, no? Pero en ese momento, yo no sabía, pensé, o sea, estaba viendo a un actor conocido, famoso, que me estaba hablando y yo le respondía, pero felizmente nunca accedí a ir a su casa, ni nada”, dijo.

“A mí me ha querido llevar a su casa”

Gaby Zambrano quiso ahondar en el tema y detallar que confía plenamente en todas las denuncias que hay en su casa. Y es que ella misma había recibido invitaciones del actor para que vaya a su casa cuando tenía solo 16 años.

“Yo he visto bastantes denuncias de él y me consta, porque a mí misma me ha querido llevar a su casa. De repente, como les digo, yo nunca le he hecho caso, ni nada, pero había otras chicas que sí y no las juzgo. Porque ellos saben cómo hacerlo, saben cómo manipular. Sí, acosa y debe seguir acosando porque eso no cambia”, señaló.

