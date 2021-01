Gaby Zambrano: “Los futbolistas no están en mi radar”

Compartir Facebook

A sus cortos 26 años, la guapa y talentosa cantante Gaby Zambrano es una salsera que a puro empeño y sacrificio ha sabido surgir sola, sin ‘padrinos’ y futbolistas que la respalden.

La chalaca de nacimiento, quien cuenta con diez años en la música y cuatro de solista, asegura que hay peloteros que la han querido impresionar, pero ella los deja en visto.

–La pandemia hizo que los cantantes no tengan presentaciones ¿De qué has vivido en estos meses del Covid–19?

Bueno estuve haciendo cosas virtuales, vendiendo algunas cositas porque tengo una pequeña tienda virtual y de las regalías de Spotify y YouTube.

–A pesar que no llegaste a formar parte de Son Tentación acabas de lanzar ‘Otra mentira no’ junto a la agrupación salsera ¿Es un sueño cumplido?

Le propuse a Paula Arias hacer algo juntas y a penas ella me dio el sí, decidimos hacerlo y se empezó a poner todo sobre la mesa. El tema nos está trayendo muchas cosas buenas.

–¿Eres salsera de nacimiento o las necesidades te llevaron a la salsa?

Soy salsera de nacimiento, hay que aclarar que no me metí a la salsa porque estaba de moda. Desde hace cuatro años soy solista, cuando la salsa aún no estaba en su apogeo. Mi padre (Iván Zambrano Cardona) cantó en Zaperoko, La Clave del Callao, La única de Aníbal López, y otras más.

–Hacer una carrera de solista es difícil ¿Has tenido ‘padrinos’ que te han dado la mano?

No, definitivamente no. En algún momento he querido intentar tener algún tipo de socia pero no me comprendía, y es que más allá de ser un negocio era mi sueño, es difícil encargarle tu sueño a una persona. Prefiero demorarme y lograrlo sola, obviamente con un equipo de trabajo y sin nadie que tome decisiones sobre mí.

–¿Algún pelotero te ha ‘echado’ el ojo?

En algún momento me ha pasado que han entrado a mi perfil y me han dado muchos likes como para que los vea, cuando me he fijado ni siquiera me seguían, lo hacían como para que les hable. Tengo pocos amigos futbolistas, uno de ellos es el ‘Churrito’ Hinostroza que es como mi hermano, he tenido el gusto de tener conversación con Carlos Zambrano a quien le digo ‘primo’ de cariño,. Son los únicos que he tratado y por ahí otros que han querido impresionar.

–¿Pero uno que te haya gustado y le hayas seguido la conversación?

No, hay mucho rumor que los jugadores son mujeriegos, en mi radar no están los futbolistas.

–¿Eso quiere decir que estás soltera?

Mi corazón está tranquilo, estoy feliz no lo voy a negar, tengo alguien que me acompaña, me respalda y que entiende de la música como yo, lo llevamos súper tranquilo, no hacemos de nuestra vida un show.

–Eres conocida en el mundo de la salsa pero no eres mediática…

En algún momento tuve un intercambio con Yahaira Plasencia, fue un mal entendido pero fue la primera y única vez que di una declaración en estos programas de espectáculo, desde ahí dije que no quería ser parte de eso. Lo mío es hacer música.

–¿Y crees que el ser mediático hace que tu música sea más conocida?

Si. Incluso he recibido la recomendación de gente que me rodea y me dicen “aprovecha”, pero no me sale, no va conmigo y prefiero que todo se mantenga de esa forma. Varias colegas tienen la mitad de tiempo de solistas que yo y son más conocidas.

–¿Es cierto que hay rencillas entre salseras?

La verdad es que creo que nadie es amiga de nadie, porque a todas tú las puedes ver que se saludan, se abrazan y se besan, todas somos compañeras, colegas y nos respetamos. Si es cierto que hay rencillas entre algunas, pero en mi caso me llevo bien con todas.

–¿Quién mueve mejor el ‘totó’ Gaby Zambrano o Yahaira Plasencia?

(Risas) Somos diferentes, pero Yahaira tiene un cuerpazo y yo también me siento regia.

–Sin embargo el derrier de Yahaira ha sido duramente criticado tras el último concierto que compartiste con ella…

Todas las mujeres tenemos celulitis y yo vi a Yahaira espectacular. Me imagino que por las luces blancas en el movimiento se vio eso, pero no hay de qué avergonzarse y a ella no le afecta lo que digan.

