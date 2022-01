Gallese, Cueva, Callens y Corzo se meten en el once ideal de la Conmebol

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Pedro Gallese, Christian Cueva, Alexander Callens y Aldo Corzo fueron escogidos dentro del once ideal de la Conmebol en la fecha 15 de las Eliminatorias.

La Selección Peruana sorprendió a todo el continente al ganarle a Colombia por 1 a 0 en Barranquilla. Eso generó que muchos usuarios valoren a varios de los futbolistas peruanos dentro de los mejores de toda la fecha 15 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Cuatro futbolistas peruanos del once titular fueron escogidos por los seguidores de la Conmebol para integrar el once ideal de la fecha. Pedro Gallese, Alexander Callens y Aldo Corzo integraron la línea defensiva perfecta en el once ideal y Christian Cueva se metió dentro del equipo ideal como atacante.

“Así quedó el equipo de los mejores jugadores de la Fecha 15 votado por ustedes a través de nuestras stories de Instagram”, se lee en la publicación de redes sociales de la Conmebol.

Cabe señalar que Cueva fue el que le dio el pase determinante a Edison Flores que se convirtió en gol y permitió que la ‘Blanquirroja’ sume 3 puntos importantes en la tabla de las Eliminatorias Qatar 2022.

Mire también: Ethel Pozo quiere televisar su boda al mismo estilo de su mamá

Recientemente, se hizo viral un video en redes sociales en el que se puede ver a Christian Cueva de lo más feliz tras ganar el encuentro contra Colombia. Se ve al popular ‘Aladino’ en la parte de atrás de un vehículo y cantando a todo pulmón la conocida canción, ‘En Barranquilla me quedó’.

Sin embargo, Cuevita se tomó algunas atribuciones y decidió improvisar en el coro de la canción hablando de la reciente victoria de Perú. “(…) En Barranquilla me quedo… en Barranquilla yo gané… en Barranquilla gané. ¡Te di tu chocolate, tu panetón y tu rico pavito!”, se escucha decir a Christian fiel a su estilo.

Además: Laura Spoya y su pancita con 6 meses de embarazo: “No entiendo cómo mi bebé entra ahí”