Gamarra espera vender más de S/ 3, 500 millones

Susana Saldaña, presidenta de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, aseguró que en el emporio comercial de La Victoria esperan generar 3,500 millones de soles en ventas en lo que resta de la mitad del año para no terminar desapareciendo, tras la fuerte crisis sanitaria debido al COVID-19.

“Los primeros seis meses ya perdimos 3 mil millones de soles por la cuarentena. Cuando se abra otra vez no será igual, porque mientras el virus no se vaya, el temor va a seguir latente. Hay que ser muy responsables en ese aspecto. No se trata de que sale el decreto supremo y ya empezamos a atender al público”, afirmó.

RESPETAN PROTOCOLO

Dijo que por estos días se encuentran en la etapa de poner en orden y a caminar los talleres, de acuerdo al protocolo de bioseguridad dispuesto por el ministerio de Salud y el ministerio de la Producción.

“Para el comercio presencial se están adecuando, igualmente, las tiendas y las galerías. También se debe tener en cuenta el control de las rejas que está en manos de la municipalidad de La Victoria”, aseguró.

NEGOCIO AL POR MAYOR

Sostuvo que esperan recibir de parte del gobierno las facilidades del caso para seguir trabajando.

Precisó que una de las fortalezas de Gamarra es la venta al por mayor a provincias. Esta representa, acotó, el 70% de la venta anual en el emporio comercial.

“No hace falta comercio presencial. Se debe establecer y reforzar un sistema de transporte seguro para que los comerciantes hagan sus despachos con la mercadería al interior del país”, puntualizó.

Centros comerciales arrancan con buen pie

El presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), Carlos Neuhaus, explicó, que luego de la apertura de las tiendas, se espera que las ventas puedan llegar a 20 mil millones de soles, en el presente año. “En un primer momento se pensó que podía llegar a los 30 mil millones de soles, por que la economía empezaba a tomar impulso, pero hay que tener en cuenta que también se ha perdido su capacidad adquisitiva”.