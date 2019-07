Gana al toque con el ‘Karibeñito Regalón’

La súper promoción del Karibeñito Regalón premia al toque y muchos ya se han llevado sus premios en un abrir y cerrar de ojos. Urbano Celedonio Tello se llevó el pasado sábado 10 mil soles por su perseverancia y fidelidad con diario Karibeña.

“Yo me sorprendí de ser ganador. No lo podía creer y además me pagaron en pocos minutos. Los felicito porque, como muchos dicen, aquí sí se gana de verdad y rapidito”, comentó nuestro feliz afortunado.

Así como él, varios lecherazos han cargado con 100, 200, 500 y hasta 10 mil soles. De esta forma, diario Karibeña premia a sus lectores que todos los días juegan el Karibeñito Regalón.

SALE NUEVA CARTILLA

Y hoy no te pierdas tu nueva cartilla para que sigas tentando la suerte y puedas llevarte un dinerito extra a casa para los tuyos. Vuela temprano a tu quiosco para adquirir un ejemplar de tu periódico preferido. Recuerda que mientras más cartillas tengas a la mano mayores son las posibilidades de ganar cualquiera de los premiazos.

Recorta los números que aparecen en la página dos y cotéjalos con los de tu cartilla, completa una columna y listo, ven corriendo a nuestras oficinas a recoger tu plata, porque aquí, reiteramos, sí ganas rápido y de verdad.

EL DATO

Si no ganaste dinero, no te preocupes, guarda tu cartilla para que participes en los sorteos de artefactos de última generación, porque diario Karibeña sí regala