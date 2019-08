Gana facilito con la tercera cartilla del “Karibeñito Regalón”

La súper promoción de Diario Karibeña premia al toque y muchos ya se han llevado sus premios en un abrir y cerrar de ojos. Hoy lunes 05 de agosto sale la tercera cartilla del “Karibeñito Regalón” y los ganadores se han multiplicado. La prueba es que cada día llegan más y más a cobrar sus premios en efectivo que van desde los 100 hasta los 10 mil soles.

GANAS FACILITO

Cada cartilla sirve para jugar durante siete días. Solo debes recortar los números que aparecerán en la página 2 del diario y pegarlos en el lugar donde corresponde en la cartilla. Si llenas una columna, ganaste el premio que aparece ahí. Prepárate porque tenemos 1500 premios de 100 soles; dos premios de 5 mil soles, dos premios de 10 mil soles y cinco premios de 1000 soles. También, diez premios de 200 soles y cinco premios de 500 soles.

¿Y CÓMO COBRO?

Si completaste una columna, ¡felicitaciones! ven a nuestra sede en Chorrillos (o provincias) para llevarte tu dinero. Recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a.m. a 12 y de 1 p.m. a 5 pm, mientras que los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. No te olvides de traer tu cartilla, DNI. Cualquier duda comunícate al 972770030.

JUEGA POR ARTEFACTOS

Y si no ganaste el dinero, ¡no te preocupes! Podrás usar tus cartillas para participar de un sorteo de 54 premios de artefactos de electrodomésticos, cocinas y Smart TV de 43 pulgadas, entre otros. Para ello, deberás tener como mínimo 4 números pegados en tu cartilla de Karibeñito Regalón y luego te inscribes en la página web (www.radiokaribena.pe.) de manera correcta con tus datos personales y el código que aparece en la cartilla. El sorteo será el 20 de agosto 2019. Ya lo sabes, no te rindas.