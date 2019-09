Gana plata como cancha con el Karibeñito Regalón

La suerte puede estar de tu parte esta semana con el Karibeñito Regalón porque con la tercera cartilla tienes posibilidades de llevarte un billetón para iniciar un negocio familiar.

Cada día en la página 2 de tu Diario Karibeña vienen las 8 boliyapas. Si completas una columna, ven rápido a nuestras oficinas para reclamar tu premio.

LECTORES SUERTUDOS

Ya son decenas de felices ganadores que se van con las manos llenas por participar en esta súper promoción de tu periódico favorito.

“Ustedes regalan de verdad, veo que cumplen con entregar al toque el dinero. Desde ahora ya no dejaré de comprar Karibeña, mucho ojo, el segundo diario más vendido de todo el país”, afirmó hace pocos días un afortunado lector.

LAS BOLIYAPAS

Recuerda que los fines tienen más probabilidades de llevarse un billetón al toque, gracias las 3 boliyapas que vienen los viernes, sábados y domingos.

Si ganaste un premio, acércate a la avenida Guardia Civil 674, Chorrillos, de lunes a viernes de 10 a.m. a 12 y de 3 p.m. a 5 p.m. O los sábados, de 10 a.m. a 12. No te olvides de traer tu cartilla y DNI. Cualquier duda, llama al 972770030.

En caso de no ganar, usa tus cartillas para participar en el sorteo de 33 premios el próximo 17 de setiembre.

EL DATO

Los premios de 100, 200, 500, 1000, 5000 o 10,000 soles están para arrasar. No pierdas tiempo y juega ya tu tercera cartilla.