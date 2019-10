Ganadores de Karibeñito Regalón saltan de alegría

Los fieles lectores de Diario Karibeña están saltando de alegría porque ganaron plata como cancha con el Karibeñito Regalón, la súper promoción que regala a manos llenas en el mes del Señor de los Milagros.

Los felices afortunados no se perdieron ni una bolilla desde que adquirieron sus cartillas para tentar a la suerte. Y vaya que les fue bien. Hoy sonríen porque llevan un dinero extra a sus hogares.

SON SUERTUDAZOS

Y es que Karibeña sí premia de verdad a los ganadores, por eso, miles de personas no dejan de comprar un ejemplar de su periódico favorito. Ya son decenas de ‘lecherazos’ los que consiguieron un billetito para los suyos.

“No me pierdo el Karibeñito Regalón, uno de mis vecinos ganó y ahora todos en el barrio se apuntan con esta promoción millonaria”, comentó uno de ellos, que llegó a nuestras oficinas para recoger su platita.

FELICES DE LA VIDA

No es el único lector que se va en coche. Otra señora también se fue con una sonrisa de oreja a oreja al completar una columna en su cartilla. “Es gratísimo ganar de esta forma. Se trata de un diario joven que ya juega como los grandes. Los felicito, no me los pierdo nunca”, comentó.

GANA FACILITO

Ganar es sencillo. Completa todos los casilleros de una columna de tu cartilla y llévate el premio que corresponda al instante. Luego acércate a la Av. Guardia Civil 674, en Chorrillos. Cualquier consulta llama al 972770030. También puedes acercarte de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 3 pm a 5 pm. Los sábados el horario es de 10 de la mañana a 1 de la tarde.

EL DATO

No te olvides que el próximo13 de noviembre es el sorteo de decenas de artefactos. Para participar debes tener como mínimo 4 figuras pegadas en la cartilla y luego inscribirte en www.radiokaribena.pe. Ingresa tus datos y código que figura en la cartilla.