Ganadores del ‘Karibeñito Regalón’ se van en coche

Cada día, los ganadores del Karibeñito Regalón siguen llegando a recoger sus premios a nuestras oficinas. Ellos comentaron que, desde un inicio, confiaron en que se llevarían su platita a su hogar para arreglar sus viviendas o comenzar un negocio que les permita sacar adelante a toda la familia.

Uno de los felices afortunados es Hipólito Lucero Mayanay, que se fue en coche con sus 500 soles, gracias a diario Karibeña.

“Ha sido algo muy emocionante, mi familia también me animó a jugar para tentar a la suerte y me fue súper bien. Compré todas las cartillas que pude y ahora no lo puedo creer”, comentó el ‘lecherazo’ y fiel lector de Independencia.

DECENAS DE S/100

Mientras, otras tres personas también se acercaron para llevarse 100 soles cada uno después de completar una columna en su cartilla. Los suertudos son: Felícita Asencios, Augusto Rodríguez y Analí Castañeda, David Jiménez y Carlos Salas.

“Gracias, veo que acá sí pagan de verdad porque hay muchos ganadores que se llevan su plata contante y sonante”, expresó la señora Asencios.

ÉXITO A NIVEL NACIONAL

Mientras tanto, el lanzamiento de la nueva cartilla que salió ayer, para que puedas intentar ganar más dinero, fue todo un éxito a nivel nacional.

Lectores de Lima, Arequipa, Chiclayo, Trujillo también se apuntaron para tener la posibilidad de ganar un billetón.

EL DATO

Sigue participando. Premios de 100, 200, 500, 1000, 5 mil y 10 mil soles te esperan para que te los lleves a casa.