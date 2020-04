GÁNALE A LA CRISIS

La crisis sanitaria que atraviesa el Perú por la aparición del coronavirus genera también problemas en la economía del país y en cada familia de peruanos. Hoy, más que nunca, es importante reorganizar los gastos que realizaremos durante el tiempo de aislamiento, sobre todo aquellos que son de primera necesidad, como alimentos, salud y pagos de servicios.

Los emprendedores la están pasando difícil, por ello, expertos del Consultorio Financiero de Mibanco, nos dan unos consejos para resistir la adversidad y buscar convertirla en oportunidad si logramos planificar y recalcular tu presupuesto anual.

-PRESUPUESTO. Todos empezamos el año con grandes expectativas y nos animamos a hacer un presupuesto que consideraba ciertos gastos e ingresos. Pero en la situación de crisis las cosas cambian: ahora los ingresos son menos y los gastos parecen multiplicarse. No desesperes, utiliza tu tabla original de ingresos y gastos.

–PROYÉCTATE. Anota todo cuanto puede ser ingreso para tu negocio (cuentas por cobrar, pagos a cuenta, etc.) y proyecta un posible ingreso para los primeros meses posteriores a la crisis. Sabemos que es difícil, es la misma situación que atraviesan todas las empresas del país.

-GASTOS. Destina todo lo posible a alimentación y salud, porque esos son tus dos principales prioridades para la recuperación. Si te enfermas por negligencia, pondrás en riesgo cualquier plan para el futuro. Es lo más importante en este momento.

-MERCADERÍA. Si tienes mercadería guardada y sin moverse, guárdala en tu local o tu casa. Así no gasta en almacenarla en otro lugar. Y evita exponerte a perderlo todo: en un estado de emergencia, si intentas salir a la calle, es muy posible que te detengan y te decomisen la mercadería.

-DEUDAS EN DÓLARES. Si tienes deudas en dólares, busca cambiarlas a soles. Por la situación de emergencia el dólar ha subido y cada vez tendrás que pagar más. Llama a tu banco o financiera si estás en ese caso, para ver las posibilidades de cambiar el préstamo a moneda local.

–GASTOS INNECESARIOS. Corta cualquier gasto innecesario en el hogar y para tu negocio: paquetes premium de contenidos digitales, membresías, etc. Si pagas por asistir a lugares donde hay público y ahora no puedes hacerlo, ya no tiene sentido.

-LAS CUENTAS. ¿Ya tienes tus gastos recortados y definidos? Es el momento de comparar las cuentas. Seguramente no van a lucir bien, pero es mejor ser realistas. Proyecta ingresos mínimos para los primeros meses luego de la cuarentena (puedes usar como base el mes del año pasado con menores ventas). Y luego, ve subiéndolos en el resto del año.

–AL MÍNIMO. Los gastos deberán mantenerse en el mínimo durante todo el 2020.

–CRÉDITOS. No dejes pasar ninguna oportunidad de aliviar tu situación. Los bancos están dando facilidades para reprogramar créditos. Aprovéchalos. El Gobierno pondrá a disposición planes para apoyar a los microempresarios. Entérate de todo lo que pase alrededor que pueda beneficiarte.

–TEN FE. Nuestro país ha atravesado situaciones muy difíciles y tú mismo también lo hiciste, pero saliste adelante con tu esfuerzo. Es momento de ser fuertes y responsables, para volver a hacer nuevo Perú.