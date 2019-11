Gareca afirmó que Boca Juniors le consultó sobre el ‘Depredador’

La posibilidad que Paolo Guerrero juegue en Boca Juniors ha sido el tema de la semana y Ricardo Gareca entrenador de la selección nacional, reveló que allegados a Boca Juniors le consultaron sobre el atacante, además que reveló que le gustaría que el ‘Depredador’ juegue en el club xeneise.

“Boca sí me pidió referencias por él, no tanto en lo futbolístico porque en ese aspecto ya se sabe, sino más bien cómo es él”, confirmó el ‘Tigre’ y luego agregó: “Me gustaría que Paolo milite en Argentina, un club del tamaño de Boca Juniors, él mantiene siempre el nivel de competencia, milita siempre en los mejores equipos brasileños y si se le da la posibilidad de llegar a un club grande y con una historia mucho más rica, me agradaría pero son decisiones de él. Creo que encajaría sin ningún tipo de problema”.

Posteriormente Gareca dijo: “El desafío de él es seguir poniéndose metas, objetivos, está en condiciones de poder hacerlo. No solo se va a sentir beneficiado él sino que nos vamos a sentir beneficiados todos. De acuerdo al conocimiento que tenemos de él, creemos que va a ir por más”.

Por otro lado, habló de Carlos Zambrano y Christian Cueva, quienes no están jugando. “Les tocó vivir a lo largo del año situaciones bastante particulares, para el próximo año deben revertir, es fundamental para la selección. Deseamos lo mejor para ellos, ojalá puedan lograrlo”.

Sobre el posible regreso de Cueva al fútbol peruano señaló: “Lo que decidan los jugadores es algo personal, Cueva está para una liga en el extranjero, son muchachos jóvenes como para retornar. Si me dices que no tiene más opción de jugar prefiero que venga a que esté parado pero dada las condiciones de él podemos ponernos de acuerdo en que puede estar en un sitio mucho más competitivo, que le permita un crecimiento y que favorece al trabajo de la selección”.