‘Gato’ Cuba podría pedir la tenencia de su hija con Melissa Paredes por “violencia psicológica”

El futbolista tendría todas las de ganar en caso decida pedir la tenencia de su pequeña hija, según señala abogado especialista.

Un abogado especialista señaló que Melissa Paredes tendría una difícil situación si es que el ‘Gato’ Cuba decide solicitar la demanda de su hija. Eso porque la demanda de divorcio que el ‘Gato’ puede presentar, tendría una causal de conducta deshonrosa.

De esa forma se califica en el argot de leyes a la supuesta infidelidad de Melissa Loza con su bailarín de ‘Reinas del show’. De hecho, el abogado Ysrael Castillo, señaló que la razón de solicitud de la tenencia de su pequeña Mía sería violencia psicológica. El abogado hasta señaló que el ‘Gato’ Cuba puede incluso solicitar una indemnización por el daño moral.

“Lo primero que tiene que hacer el señor Cuba es enviarle una carta notarial para que se retire del inmueble porque su conducta lo afectó y también a su niña”, comentó el abogado. Algo que ya habría ocurrido pues en unas imágenes se ve a Melissa salir de la casa que comparte con el futbolista.

“Ahora, como ella ha cometido la conducta deshonrosa, tiene que repararlo y se indemniza con el porcentaje que tiene de los bienes. Como la denuncia por violencia psicológica va a proceder, le servirá a él para la tenencia de la niña. Lamentablemente ella ha perdido todo derecho”, agregó el especialista.

La popular ‘urraca’ le dio con palo a Melissa Paredes tras el descargo que hizo en su programa en el que quiso dejar mal parado al ‘Gato’ Cuba.

El programa de Magaly Medina fue quien reveló el ampay de Melissa Paredes junto a su bailarín. Por ende, no podía dejar de pronunciarse luego del descargo que hizo la modelo en ‘América Hoy’.

La ‘urraca’ criticó duramente la actitud de Melissa por querer voltear la tortilla y echarle la culpa de todo al ‘Gato’ Cuba. Magaly no se cree el cuento de que Melissa le había dicho al ‘Gato’ que tenía sentimientos por su bailarín, porque él no lo hubiera aceptado.

“Ella fue sin prepararse, fue a victimizarse, a no reconocer lo que había hecho, fue a echarle la culpa al marido. ¿Qué le vamos a creer a Melissa Paredes que el esposo sabía que le gustaba el bailarín? (…) No ves que un hombre se va a quedar a dormir contigo en tu cama tranquilo con esa noticia… No pues, ¿a quién quieres engañar?”, sentenció la ‘urraca’.

Además, la ‘urraca’ asegura que nadie le dio una buena asesoría a Melissa porque lo único que debió hacer es pedir disculpas. “Yo creo que si tú me pescas una infidelidad, en lugar de sacarle provecho a eso, me dices: ‘acepta que fuiste infiel, pide disculpas públicas humildemente, la gente te va a crucificar, pero habrás dicho la verdad’. Nadie le dijo eso, que sea sincera”, comentó.

