‘Gato’ Cuba responde a Melissa: “Yo solo te he querido, respetado y cuidado”

Ante las fuertes declaraciones de la ex chica reality junto a su abogada, el pelotero salió a defenderse con pruebas a través de su red social.

Rodrigo cuba se pronunció en su cuenta de Instagram y lanzó un comunicado para defenderse de las fuertes acusaciones de su aún esposa Melissa Paredes.

Dicho mensaje, el jugador indicó lo siguiente: “NO ES VERDAD la forma como me ha DIFAMADO la abogada de mi aún esposa y ella, a nivel nacional”

“Melissa, me humillaste y yo solo te he querido, respetado y cuidado. Nunca pensé que nuestro matrimonio se terminaría así, pero nosotros somos adultos y responsables de nuestros actos”, escribió.

“Mi conducta demuestra lo que soy, además que me humillaste a nivel nacional con un “ampay”, por si no fuera poco ese día me grabaste sin mi consentimiento teniendo PRESENTE a nuestra hija y lo publicaste a nivel nacional, solo para quedar bien tú”, acotó.

Además se refirió a las indirectas de la ex chica reality que mandaba en su redes sociales: “Te burlas en tu redes sociales de mí y dejas entrever que YO te he deshonrado como esposo, NO LO HE HECHO Y NO LO HARÉ, hasta que firmemos espero aún un divorcio de mutuo acuerdo, porque es lo correcto”, indicó.

ABOGADA DE MELISSA ‘CHANCA’ AL ‘GATO’

Melissa Paredes se hizo presente en el programa “América hoy” donde brindó una entrevista en exclusiva tras la denuncia del pelotero Rodrigo Cuba. Indicó que el departamento donde vive junto a él aún está siendo pagado a través de un préstamo del banco.

“Nosotros tenemos un préstamo que está a nombre de ambos, que hay dinero de ambos ahí puesto”, comentó la ex chica reality. La abogada de la modelo indicó que es ‘ilegal’ que ella pague la mitad del inmueble, pues el ‘Gato’ gana más.

“En este caso ella ha aportado con su trabajo en partes iguales, lo cual no es legal porque es de acuerdo a las rentas y posibilidades el pago de todos los gastos de la casa y de la niña. Él gana mucho más que ella – no voy a referirme exactamente a cuánto, pero le hacía pagar la mitad de todo y ella igual ha pagado”, comentó la defensa de Melissa.

Además la abogada ‘dio su chiquita’ a Melissa por haberse ido de la casa, pues normalmente lo tiene que hacer el hombre: “Lo usual que yo veo en mi modesta experiencia de casi 30 años en derecho de familia es que pase lo que pase el caballero se retira de la casa y deja a la niña con la madre en el inmueble”, concluyó.

