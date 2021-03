Gato mañoso en JB se quiso pasar de vivo con ‘Chuecona’

Compartir Facebook

Indignante. La actriz Clara Seminara, lamentó las imágenes del sketch de ‘JB en ATV’ en el que participó el candidato presidencial Rafael López Aliaga, y donde se muestra que la actriz cómica Fátima Segovia, reacciona incómoda muchas veces al notar que uno de los participantes vestido con el traje de gato, intentó sobrepasarse con la popular “Chuecona”.

“Es lamentable que en ese programa no se cuide a las mujeres, y ojalá no le pase lo que a mí, que por quejarse la boten, no me alegro pero todo da vueltas”, comentó en un inicio Clara desde España.

Como se recuerda, Seminara tomó acciones legales contra el comediante peruano Enrique Espejo “Yuca”, por tocamientos indebidos de los que fue víctima cuando era integrante de “El Wasap de JB”, programa humorístico del cual fue retirada.

“Espero que Fátima no se quede callada, porque yo en el programa (“El Wasap de JB”), vi algunas otras cosas de ese tipo, y se quedó callada al igual que Gabriela (Serpa).

Yo no he salido a contar lo que pasó con ellas porque no me compete, no puedo hacer nada a pesar que en su momento les aconsejé que denuncien, que se quejen, y me dijeron que no. Incluso a mí me llegó a decir Gabriela que para qué me quejé, que me hubiera quedado callada y que todavía tendría mi trabajo y cosas así”, agregó la joven.

Finalmente, Clara lamentó que Jorge Benavides haya contratado nuevamente, según ella, a su agresor. “Después de todo lo que ha pasado siguen contratando a Yuca, y no entienden que el mundo ya tiene que dar un giro y que no pueden seguir con el pensamiento retrógrada, machista y misógino que tienen. Y espero que cambien pronto, y que haya valido la pena todo lo que he tenido que pasar”, acotó.