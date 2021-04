Gato negro provoca incendio y huye del lugar en Egipto

Compartir Facebook

De Ripley. Existen personas pirómanas que provocan incendios alrededor del mundo, ya que les produce placer ver el fuego. Sin embargo, nadie pensaba que esta enfermedad patológica también lo tengan los gatos.

En Egipto, un felino de color negro comenzó un incendio en un lugar absolutamente de la nada. La historia puede parecer increíble, pero, afortunadamente, las cámaras de seguridad captaron el preciso momento que el gato realizó su cometido.

En las imágenes, se observa al animal entrando en escena, pero poniendo su atención en una esquina donde había basura acumulada. El felino va hacia el lugar, aunque no se ve con atención qué hace o si, en caso, tenía un fósforo. Se desconoce cómo el animal inició el fuego. Lo cierto es que las llamas comenzaron a avivarse.

Al ver el siniestro, el gato huye del lugar dejándoles el problema a las personas que viven cerca. En un primer momento, la gente no se percataba que había un incendio cerca a ellos. Afortunadamente, por el humo, se dan cuenta y extinguieron las llamas producidas por el gato.

Según se pudo conocer, el incendio no causó mayores problemas, pues no se extendió más, ni hubo daños materiales. No obstante, el video se convirtió en viral, ya que no se entiende cómo un gato encontró la forma de hacer fuego.

