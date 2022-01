Génesis Tapia decepcionada de sus hermanos que abandonaron a su padre enfermo

Compartir Facebook

Génesis Tapia compartió con sus seguidores una historia familiar un tanto dolorosa, pues según cuenta sus hermanos abandonaron a su padre enfermo.

“He estado desaparecida pero paso por aquí para contarles que estuve pasando por días muy fuertes, con una depresión terrible, que manifestó en el malestar en el cuerpo, el estrés me sobrepasó los límites y me vine abajo, y no me avergüenza decirlo, soy un ser humano”, dijo Génesis Tapia en su cuenta de Instagram.

“Se los comparto para que ustedes sepan que no está mal parar un momento, llorar lo que tengas que llorar, encontrarte con Dios y contigo misma y seguir para adelante con más fuerza”, agregó.

«Mezclaron los problemas»

La modelo y exchica reality explicó que se le mezclaron varios problemas, entre ellos la salud de su padre: “Ustedes dirán, pero por qué te pones así si tienas una familia hermosa y bla, bla, bla, bueno, tengo mucha carga, tengo a mis hijos, mi esposo, mi trabajo, mis estudios, mi entrenamiento, a mi papá que si bien es cierto, gracias a Dios superó el cáncer, soy la única hija de sus cuatro hijos (…) mi papá tiene cuatro hijos, pero todos se desaparecieron y la que quedé fui yo y yo estoy llevando, he llevado la enfermedad que fue muy dura emocional y económicamente”.

“El cáncer es así, y ahora el proceso de curación, que también está siendo difícil, todo lo llevo yo sola, entonces ya colapsé y me vine abajo, pero lloré todo lo que tenía que llorar, me enfermé todo lo que tenía que enfermarme y ahora estoy aquí, tratando de levantarme nuevamente y bueno, siempre es momento de comenzar”, concluyó.

La influencer aconsejó a sus seguidores tras vivir este duro momento: “Hoy podemos tomar la decisión de ser fuertes y hacer lo que nos gusta”.

