Génesis Tapia defiende próxima libertad de Jhon Kelvin: “No soy hipócrita”

Génesis Tapia avala la inocencia del cantante y reafirma su postura diciendo que “el delito por abuso sexual nunca existió”.

¡Se mandó con todo! Luego de las críticas recibidas por defender la próxima libertad de Jhon Kelvin, Génesis Tapia salió al frente. Mediante sus redes sociales, la bailarina y ahora abogada, defendió la posición que tomó respecto al caso del cumbiambero.

Génesis Tapia asegura que siempre dice las cosas tal cual las piensa, por ello condenó en su momento los golpes que Jhon Kelvin le propinó a Dalia Duran. Sin embargo, afirmó que nunca estuvo de acuerdo con la denuncia puesta por violación sexual.

“No soy hipócrita, yo no lo he juzgado por violencia sexual. Siempre he defendido su inocencia frente a este delito porque nunca existió. Yo he tenido desde el primer momento las pruebas del médico legista y cámara Gesell. Yo sabía que no había ningún medio probatorio veraz y objetivo para condenarlo veinte años por ese delito”, declaró a través de sus stories de Instagram

Ella asegura que el delito de violación sexual en contra de la cubana Dalia Duran no existió y es por ello que justifica su inocencia.

“Me refiero directamente a la injusticia que se cometió con John, frente al delito de violación sexual, de eso si defiendo y avalo su inocencia. Y prueba de ello es que revocaron los 20 años que le dieron por ese delito. Ahora está próximo a salir en libertad”, afirmó en un inicio Génesis.

“Porque su condena por lesiones no la di yo, la dio un juez en primera instancia, y desde julio del año pasado a julio de este año él ya cumplió el año y es más, ya pasó el tiempo de condenada que sería ese delito”, prosiguió la pelirroja.

De igual manera, Génesis le mandó un mensaje a todos sus seguidores y detractores e indicó que no cambiará de parecer. Esto debido a las múltiples críticas que recibió por defender la libertad del cantante de cumbia.

“A mí me pueden atacar por defender mis ideas, pero soy fiel a mis convicciones. Por presiones no voy a avalar que se cometa una injusticia con nadie. En las pruebas del médico legista no hubo ningún desgarro en las zonas íntimas. Estoy segura de lo que digo. Para mí John Kelvin es inocente de violación sexual”, finalizó.