Génesis Tapia hunde a Melissa Paredes: “es muy buena adornando”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Génesis Tapia no fue ajena al escándalo de Melissa Paredes luego de protagonizar un ampay con su bailarín Anthony Aranda y terminar su relación con el futbolista Rodrigo Cuba.

Y es que, en esta oportunidad, la exchica reality recordó la vez que compartió set con la exconductora y actriz en ‘Bienvenida la tarde’, programa reality de competencia conducido por Laura Huarcayo.

Lejos de guardarse, su excompañera de programa aprovechó el espacio en ‘Mujeres al mando’ para lanzarle tremendos dardos que seguramente, Melissa Paredes jamás olvidará.

También puedes ver: ¡Insólito! Profesor enseña matemáticas en página para adultos

“De verdad me siento mal con el video, eso fue como en el 2014, allá por ese año y recién en el 2021 me vengo a dar cuenta que sí pues, a Melissa le gustaba adornar, entonces sí tiene razón. Ella estaba bien en ese sentido”, dijo la ‘pelirroja’.

Estas palabras generaron que sus presentes en el set se burlaran, sin embargo, Génesis Tapia aclaró: “estoy hablando de ese video, qué pasa… jaja, qué barbaridad, ustedes que son mis compañeritas cómo van a pensar eso de mí, adornar el programa, ella decía que podía adornar el programa y yo no, y sí pues, es muy buena adornando”.

También te puede interesar: Daniela Darcourt se muestra sonriente al lado de ex novio: ¿Habrá reconciliación?

Rodrigo González se suma al raje

No se guardó nada. Rodrigo González, popularmente conocido como ‘Peluchín’, no tuvo reparos en criticar a Melissa Paredes tras pedir que no se metan en sus asuntos, sin embargo, ella misma expone su vida en redes sociales. Esto, es lo que el conductor se cuestiona.

“Una persona que pide privacidad, no hace en el envío que posteó hace un rato, ‘qué rico hacer el amor con otro’… ¿De qué estamos hablando? Cuida a tu familia, tú, cuida tu privacidad, tú guárdate, maneja la discreción. No tengas ese tipo de publicaciones, no dejes ese doble mensaje, no publiques fotos y videos en el minuto de tu hija, no envíes dos comunicados en menos de 72 horas y no salgas a bailar “qué chimba hacer el amor con otro” si no quieres que la prensa de espectáculos se metan en tu vida”, dijo en un primer momento Rodrigo González.

MIRA TAMBIÉN: Magaly trolea a Anthoy Aranda por no declarar sobre Melissa: “No tiene vela en este entierro”