Génesis Tapia pide a María Fe denunciar a Josimar: “Es totalmente deplorable su actitud”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

¡Se solidariza con la joven! La ex chica reality arremetió contra el salsero por ‘abandonar’ a María Fe en pleno estado de gestación.

Génesis Tapia no fue ajena al tema de Josimar y aprovechó en dar su ‘chiquita’ al salsero por irse a los ‘Yunaites’ a rehacer su vida y dejar a su ex pareja embarazada.

También puedes ver: “Las trampas no se plantan solo descansa”, dice Susy Díaz sobre su ex pareja

Se solidarizó con la joven y criticó la actitud del artista: “Es totalmente deplorable su actitud, todas las personas son libres de rehacer su vida, pero sin afectar a las demás personas”, declaró para un medio local.

“Si él no puede comprometerse emocionalmente con una mujer, por lo menos que sea responsable en cuanto a su paternidad porque una de las madres de sus hijos dice que no cumple con la pensión y en su momento Gianella Ydoña dijo que él mandaba ‘patitas’ de pollo para su hijo”, señaló.

Aconsejó que debe demandar al salsero para que cumpla su responsabilidad por padre: “Si María Fe no consigue compromiso de él debería demandarlo, se le ve que lanza canción nueva, que se compromete nuevamente, todo menos priorizar que viene un bebé en camino y que la madre necesita tranquilidad”, aseguró.

GIGI ARREMETE CONTRA JOSIMAR

En el programa ‘Amor y Fuego’, Gigi Mitre no tuvo piedad en dar duras críticas contra el artista tras el embarazo de María Fe Saldaña.

“En la posición que está Josimar me parece que debe estar dejándose de mandar mensajitos a través de nadie”, comentó Gigi . ‘Peluchín’ no fue ajeno al tema y opinó al respecto: “Él no pierde la pose del chuchanboy de la cuadra”, indicó.

Pero eso no fue todo, la presentadora acotó lo siguiente: “Josimar a estas alturas es capaz de todo creo. Ojalá que su ex ahora no haya repetido los mismos patrones y su nueva pareja del que está embarazada sea alguien responsable”.

Aseguró que Josimar está muy creído desde que bajó de peso: “No como este que cree que porque ha bajado tres kilos se cree los máximo. Me da cólera, es que se le ha subido los humos, porque ahora es flaco, canta lindo… se cree Marc Anthony de los bajos fondos”, contó.

MIRA TAMBIÉN: Gian Marco es criticado por opinar de Residente y J Balvin