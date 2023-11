«No me para nadie», Génesis Tapia preocupa a sus seguidores al ingresar de emergencia ¿Qué pasó?

Génesis Tapia preocupó a sus seguidores al lucir en sus redes sociales internada en el área de emergencias de un centro médico pese a ello, la abogada afirmó que tenía que seguir con sus actividades.

La abogada ha preocupado por su salud a sus más fieles seguidores, a pesar de que no ha revelado que pasó, la pelirroja afirmó que por el momento se encuentra estable.

En emergencia

Génesis Tapia sorprendió a propios y extraños al revelar que se encuentra internada de emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a su delicado estado de salud.

La bogada usó sus redes sociales para publicar una fotografía en la que se dejaba ver con una bata blanca, sin embargo, a pesar de ellos estaba atenta a sus clases virtuales.

“Otra vez me toca hacer clases hospitalizadas, pero ahora desde UCI. Para el que cree todo es posible, no me para nadie”, se lee en la historia de su cuenta oficial de Instagram.

Asimismo, agradeció la preocupación de sus seguidores quiene se alarmaron al verla internada y le desearon la pronta recuperación.

“Buen día a todos, les agradezco mucho. Tener tantos mensajes de aliento evidencia una vez más lo bendecida que soy por tener el cariño de todos ustedes”, agregó.

Hasta el momento la ex fisioculturista no ha expresado el verdadero motivo por el que se encontraba delicada de salud, pero ha dadoa conocer que se encuentra bien lejos de cualquier peligro que amenace su salud.

Aprendiendo quechua

La abogada Génesis Tapia ha dejado a muchos sorprendidos con su buen corazón y es que la deportista viene preparando un libro.

Que no solamente estará dirigido para las mujeres del habla castellano sino también para mujeres que hablen quechua.

Es por ello que Tapia decidió estudiar la lengua con la finalidad de poder llegar a más mujeres que se encuentren en situación de violencia o tengan conocimiento de alguna situación similar.

Esto lo dio a conocer a través de una entrevista a un medio local donde se mostró orgullosa de poco a poco seguir preparándose para llevar sus conocimientos de diversas partes del país.

“Estoy estudiando quechua porque quiero escribirlo también en quechua porque hay lugares en nuestro país donde las mujeres no tienen acceso a muchas cosas… y menos a la justicia, pero quiero que ese libro llegue a ellas“, dijo inicialmente.