«Me toca ser madre primero», Génesis Tapia se pronuncia y niega reconciliación

Génesis Tapia decidió romper su silencio y expresar su opinión sobre la reciente publicación de su todavía esposo Kike Márquez en redes sociales.

La abogada se comunicó con la plataforma de entretenimiento Instarándula y contó su verdad de los hechos descartando retomar la relación.

Su verdad

Génesis Tapia se mostró mortificada tras la publicación de su esposo de quien hace días atrás anunció su separación y divorcio.

Al parecer Márquez no ha aceptado la separación y publicó una foto con la abogada abrazados como si nada hubiera pasado dando a entender que se habían amistado.

Sin embargo, esto no fue del todo cierto ya que Génesis de inmediato aclaró su situación sentimental en Instarándula.

«Esa foto es de hace dos años como puedes ver tengo el cabello rojo, ahora mi cabello es castaño», empezó diciendo Tapia a Samuel Suárez líder de la plataforma.

Asimismo, dejó en claro que por más que la haya etiquetado el padre de sus hijos en la fotografía no tiene ningún significado en especial.

Por otro lado, contó que la verán compartir con el hombre que todavía ama a pesar de ya no tener una relación en común por el bien de sus hijas.

«No me dejarán de ver con él porque tenemos dos hijas… una de ellas nació con una anomalía en el corazón», dijo Génesis.

Y es que como se sabe una de las hijas de Tapia será intervenida tras ser diagnosticada con polidactilia por lo que necesita el calor y protección de sus dos padres.

Además, confesó que ha tenido unos días difíciles ya que su padre viene afrontando el cáncer y también estaría lidiando con otros problemas familiares.

«Hemos tenido un sábado complicado mi padre que viene recuperándose del cáncer llorando, mi abuela sufriendo» acotó.

Por el bien de sus hijos

Asimismo, Génesis dejó claro que todo lo que hace es por el bienestar emocional de sus hijos ya que no puede privarlos de compartir con su padre.

«Ver llorar a mis hijos me parte y si tengo que soportar a ver al hombre que todavía amo porque ellos no sufran lo voy a hacer», dijo la abogada.

Pese a no pasar por un buen momento prefiere que sus hijos estén fuera del problema que ella pueda tener con Márquez.

Por último, Génesis afirmó que poco o nada le importa la opinión de las personas por como sobrelleva una separación ya que la expelirroja ya dejó en claro que lo hace por sus hijos.

«A mí no me están viendo abrazada o besándome con él me van a ver con él junto a mis hijas y eso es lo que toca como padres», finalizó.

Ante la fuerte declaración de Tapia, Samu solo optó por brindarle su apoyo en estos momentos que no solo debe afrontar una separación sino también la operación de su hija.

«Después de leer te puedo entender claramente un poco de lo que estás atravesando. Mucha fuerza en este proceso, yo te creo», dijo Samu.