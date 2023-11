Geni Alves revela conflictos cuando trabajó con Janet Barboza: «Me explotaba y habló mal de mí»

La farándula peruana está que arde con las nuevas revelaciones de Geni Alves, la brasileña que está soltando el chisme sobre su tiempo trabajando con la conductora de «América Hoy» Janet Barboza. ¡Esto está que arde!

¿Qué dijo Geni Alves sobre Janet Barboza?

Geni Alves, la conocida exbailarina, no se guardó nada en una entrevista reciente, donde soltó todos los trapitos sucios de su tiempo trabajando para Janet Barboza. Y agárrate, porque la cosa se puso fea. Al parecer, la ‘rulitos’ no era la jefa ideal.

Según Geni, la cosa se complicaba desde la movilidad: «Bailaba con Janet Barboza, pero ella me explotaba. Me vestía con trajes brasileños y con las justas me daba la movilidad. Yo invertía en el vestuario porque era un hobby para mí y me distraía».

Pero eso no es todo, la cosa se puso más tensa cuando Geni mencionó que Janet le reconocía el dinero justo para el transporte. ¡La cosa estaba fuerte!

Pero la historia no termina ahí, porque Geni reveló que hubo chispazos fuertes con Janet, ¡hasta llegaron a juicio! Geni no se achica y dice: «Era bien negrera, para colmo habló mal de mí diciendo que dejaba solo a mi hijo, nos peleamos. Me hizo juicio, pero no ganó». ¡Sí que hubo guerra!

Geni Alves y sus confesiones

Por otro lado, Geni aceptó que es muy difícil tener amistades en el medio. «Es difícil, en este mundo hay mucha mentira, egoísmo, envidia. Recuerdo que cuando empecé a aparecer en la televisión decían que cómo me podían contratar si no hablaba bien el español», afirmó.

Por otro lado, Geni habló sobre ‘Puma’ Carranza. Reveló que lo conoció en una fiesta, que una amistad la invitó. En ese momento, ella se encontraba separada del padre de su único hijo. Además, confesó que, en esa reunión, la figura de Universitario de Deportes aseguró estar soltero.

«Me afanó y me dijo que me podía ayudar con los jueces en los problemas judiciales con mi esposo y empezamos a salir. Luego pasó lo que pasó (pelea con la esposa de Carranza). Lo que no me gustó fue que dijo que no me conocía», contó.

En resumen, Janet Barboza, la conductora de «América Hoy», ahora está en la mira. ¿Cómo se va a defender de estas acusaciones? La gente quiere saber, ansiosa y a la espera de sus declaraciones. ¿Qué más contará Geni Alves sobre su tiempo en el programa y sus encuentros con Janet Barboza? ¡La cosa está que arde en la farándula peruana!