George Forsyth se casa de nuevo. Conoce todos los detalles de la boda revelados por Magaly Medina

El próximo sábado 25 de noviembre, el exalcalde George Forsyth se embarca en un viaje hacia el altar por segunda vez, y ¡aquí te contamos todo! En exclusiva para «Magaly TV La Firme», la infalible Magaly Medina reveló detalles de la boda entre Forsyth y Sonia La Torre. Te contamos los detalles.

Magaly Medina sobre la boda de George Forsyth y su novia

En un estilo fresco y sin pelos en la lengua, Magaly nos lleva detrás de la cortina de este romance que ha estado fuera de los titulares faranduleros. La pareja, que se comprometió en febrero, ha mantenido su historia de amor alejada de los chismes y ahora, con la boda a la vuelta de la esquina, ¡Magaly revela todos los secretos!

Un evento de lujo en La Molina. La ‘Urraca’ nos da el chisme de que la ceremonia será en el elegante Club Hípico Militar de La Molina. ¡Una locación que promete glamour y romance a partes iguales! Magaly no se guarda nada y nos cuenta incluso sobre los partes de matrimonio.

«Sonia y George te invitan a la ceremonia que se realizará el día…, no dice si es religioso o no, él ya se casó religioso con Vanessa Terkes, entonces no puede casarse religioso (…) y dice: ‘Si quieres dar un detalle con nosotros estaremos encantados’ y hay un QR en donde puedes ver lo que ellos quieren de regalo», dijo Magaly.

Magaly sugiere que esta boda será más privada que una conversación de Whatsapp. ¡Familia y amigos íntimos serán los testigos de este paso importante! Un toque de misterio que añade aún más emoción al evento.

¿Quién es Sonia La Torre?

La futura señora Forsyth no es solo la novia del exalcalde, ¡es toda una empresaria! Magaly nos cuenta que Sonia La Torre, de 28 años, es graduada en Ingeniería Industrial y CEO de una empresa de gas y oxígeno en Cajamarca. ¡Una dama de negocios con estilo propio!

La Torre no solo es la reina del mundo empresarial, sino también la compañera de Forsyth en su desayuno electoral. «Estoy muy feliz y contenta de acompañarlo. Él es una gran persona y un gran ser humano. Ojalá lo tengamos de alcalde», afirmó al salir del lugar para las cámaras de televisión.

George Forsyth y Sonia La Torre nos regalan el segundo capítulo de su historia de amor, y el público está más que listo para disfrutarlo. La farándula está a punto de explotar con este evento, así que ¡afina tus antenas y prepárate para el acontecimiento del año!